अतिरीक्त शिक्षकांसाठी गुड न्यूज; २४ जूनच्या मार्गदर्शक सूचनेत बदल करुन घेतला ‘हा’ निर्णय

अहमदनगर : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे . लॉकडाऊन जाहीर करुनही रुग्ण संख्या कमी झाली नाही . याचा सर्व घटकांवर परिणाम झाला . ग्रामीण भागातही कोरोनाने हातपाय पसरले आहेत . यामुळे शाळा सुरु करण्यास अडचणी आल्या आहेत . कधी शाळा सुरु होणार हे अद्याप निश्‍चित नाही . मात्र लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे . महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसमुळे विपरीत परस्थिती निर्माण झाली आहे . या परस्थिती सरकारने शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यासाठी प्रयत्न केले . यातूनच २४ जूनला एक आदेश काढून काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या . त्यामध्ये अतिरिक्त शिक्षकांना शाळांमध्ये बोलावून त्यांचा ऑनलाईन शिक्षणासाठी उपयोग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या . यामध्ये आता सुधारणा करण्यात आली आहे . शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबत आदेश काढला असून यामध्ये म्हटले आहे की , ज्या शिक्षकांची सेवा कोरोना व्हायरस संदर्भात कामकाजासाठी अधिग्रहित केल्य आहेत . त्यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून त्यांना कार्यमुक्त कराव . आस्थापनेवर समायोजित केलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांनाही मूळ शाळेत बोलावून ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेत त्यांचा उपयोग करून घ्यावा , असे २४ जूनमध्ये काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनेत म्हटले होते . मात्र त्यामध्ये आता सुधारणा करण्यात येत आली आहे . कोविड संदर्भातील कामकाजातून त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून कार्यमुक्त करावे . त्यानंतर संबंधित शिक्षकांना कोणत्याही आस्थापनेवर समायोजित करावे . समायोजन न झालेल्या शिक्षकांना ते राहत असलेल्या ठिकाणी जवळच्या शाळेत बोलावून ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेत त्यांचा उपयोग करून घ्यावा , असे आदेशात म्हटलं आहे .

Web Title: Surplus teachers will be used for online education at the nearest school