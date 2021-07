नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्यात वर्ग १, २ तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी ही प्रशासकीय पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर जि. प. शाळांतील (zp schools) कार्यरत पीएचडीधारक शिक्षक यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांकडे (education minister maharashtra) जुलै २०२० दरम्यान केली होती. यासंदर्भात सविस्तर माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी उल्हास कावरे यांनी राज्याच्या विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे जि. प. शाळांतील पीएचडीधारक शिक्षक वर्ग १, २ चे अधिकारी होण्याचे संकेत आहेत. (teachers in zp school who got Ph D will become the officer)

राज्यातील शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक, शिक्षण विस्तार अधिकारी आदी रिक्तपदांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. याचा काही अंशी परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या आधिपत्याखालील राज्य शिक्षण सेवा व सामान्य राज्य सेवा प्रशासनात रिक्त जागा आहेत. राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा मोठा खेळखंडोबा सुरू आहे. शिक्षणाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. राज्यात गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता आदी पदे तब्बल चारशेपेक्षा अधिक रिक्त आहेत.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात वर्ग १, २ तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी ही प्रशासकीय पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर जि. प. शाळांतील कार्यरत पीएचडीधारक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांकडे जुलै २०२० दरम्यान केली होती.