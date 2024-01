कांद्याची आवक घटली, तरीदेखील भाव गडगडलेलेच! सोलापूर बाजार समितीत १७ दिवसात १२ लाख क्विंटल कांदा विक्री; सरासरी भाव ११०० रुपयांवरच स्थिर

The onion auction stalled within six thousand sakal

तात्या लांडगे : सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तीन दिवसांत ९१४ गाड्या कांदा आला, पण सरासरी भाव अकराशे रुपयांवरच थांबल्याची स्थिती आहे. निर्यातबंदीनंतर भावात झालेली घट दिवसेंदिवस कमीच होत असून आवक वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांना सातशे ते आठशे रूपये क्विंटल दराने कांदा विकावा लागला आहे. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करण्यापूर्वी कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल साडेचार हजार रूपयांपर्यंत होते. मात्र, निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांचा चुराडा झाला. खर्चही निघेना असा दर कांद्याला मिळत आहे. १ ते ३१ जानेवारी या काळात सुट्ट्या वगळून १७ दिवस कांद्याचे लिलाव झाले. त्यात जवळपास १२ लाख क्विंटल कांदा सोलापूर बाजार समितीत विकला गेला. कोट्यवधींची उलाढाल झाली, पण शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळाला नाही. मागील आठवड्यात तब्बल दीड लाख क्विंटल कांदा एकाच दिवशी बाजारात आला आणि शेतकऱ्यांना सात-आठ रूपये दराने तो विकावा लागला. वास्तविक पाहता कांदा लागवड ते काढून बाजारात आणेपर्यंत प्रतिकिलो किमान १० ते १२ रूपयांपर्यंत खर्च होतो. कांद्याला सुरवातीला चांगला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. सावकाराच्या कर्जाचा डोंगर कमी होईल, मुलाचे शिक्षण, मुलीच्या विवाहाची चिंता मिटेल असे त्याचे स्वप्न होते. पण, केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने त्या स्वप्नांचा क्षणात चुराडा झाला. दुसरीकडे ना दुष्काळ ना अवकाळीची मदत अशी अवस्था आहे. जानेवारीतील कांदा आवक लिलावाचे दिवस

१७

एकूण आवक

११,९०,१९५ क्विंटल

सरासरी भाव

७०० ते १४०० बंगळुरू बाजारही हाऊसफुल्ल सोलापूर बाजार समितीत कांद्याची आवक जास्त झाल्याने दर कमी मिळतोय म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा बंगळुरूच्या बाजारात नेला. त्याठिकाणी सोलापूरच्या तुलनेत थोडा जास्त दर मिळाला, पण खर्चही त्या प्रमाणात झाला. त्यामुळे त्याठिकाणी देखील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. ‘जगावे की मरावे’ अशी चिंताजनक स्थिती बळिराजासमोर असतानाही राज्य सरकारकडून कांदा अनुदानाची घोषणा नाही ना अवकाळी, दुष्काळी भरपाई नाही हे विशेष.