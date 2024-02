केंद्र सरकारची निर्यातबंदी अन्‌ शेतकऱ्यांचे हाल! आवक घटूनही कांद्याचे भाव स्थिर; १० दिवसांत ५०० गाड्यांपेक्षा आवक कमीच, तरी भावात वाढ नाही

4 lakh quintal onion arrive at solapur agri market average price of rs 900 to 1400 esakal

तात्या लांडगे : सकाळ वृत्तसेवा सोलापूर : केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदी निर्णयानंतर कांद्याचा दर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. निर्यातबंदीपूर्वी साडेचार हजारांवर पोचलेला कांद्याचा भाव सध्या प्रतिक्विंटल नऊशे ते अकराशे रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. सोलापूर बाजार समितीत आवक घटली असूनही सरासरी भाव मात्र प्रतिकिलो नऊ ते १२ रुपयांपर्यंतच आहे. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत चांगला भाव मिळतो म्हणून बीड, धाराशिव, लातूर, कर्नाटक, पुणे, कोल्हापूर या जिल्ह्यातून याठिकाणी कांदा विक्रीसाठी येत होता. पण, मागील १५ ते २० दिवसांपासून भाव कमी झाल्याने आवक देखील घटली आहे. २७ जानेवारीपासून सोलापूर बाजार समितीत पाचशे गाड्यांपेक्षाही कमीच कांद्याची आवक आली आहे. मात्र, दर काहीच वाढले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पन्नाचा खर्च देखील पडत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. कांद्यातून चार पैसे मिळतील आणि त्यातून डोक्यावरील बॅंक, खासगी सावकारांचे कर्ज कमी होईल अशी आशा होती. पण, निर्यातबंदीच्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खताचे, रोपाचे पैसे देखील द्यायला हातात काही राहिले नाही. आलेले कांद्याचे बिल रोजगार, बारदाना, वाहन भाड्यापोटीच खर्च झाले अशी व्यथा शेतकऱ्यांची आहे. एवढी चिंताजनक वस्तुस्थिती असतानाही केंद्र सरकार अजूनही निर्यातबंदीवर ठाम आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून देखील अनुदान देण्यासंदर्भात काहीच बोलले जात नाही, हे विशेष. सोमवारी ३९३ गाड्या आवक, पण... आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची आवक झाल्याची आतापर्यंतची स्थिती राहिली आहे. पण, सोमवारी (ता. ५) सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ३९३ गाड्या कांद्याची आवक होती. ३९ हजार ३६९ क्विंटल कांद्याला बाजार समितीत सरासरी अकराशे रुपयांचा भाव मिळाला. कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात सध्या अश्रू पाहायला मिळत आहेत. केवळ ३७ क्विंटल कांदा १९०० रुपयांनी विकला गेल्याची नोंद बाजार समितीच्या दप्तरी झाली आहे.