नाशिकच्या साल्हेर, उस्मानाबादच्या नळदुर्गसह 'हे' किल्ले देण्यात येणार भाडेतत्त्वावर

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान शौर्याची साक्ष देणारे गडकिल्ले खासगी विकसकाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने वादळ उठले आहे. छत्रपतींच्या किल्ल्यांना हात लावणार नाही, अशी भूमिका पर्यटनमंत्र्यांनी जोरदार टीकेनंतर घेतली. मात्र मंत्रिमंडळात हा निर्णय झाल्यानंतरही माहिती का दडवून ठेवली? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. जे 25 किल्ले भाडे तत्त्वावर दीर्घ मुदतीच्या कराराने त्यांची यादी देखील पर्यटन विभागाने जाहीर केलेली नाही याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या काही प्रस्तावित किल्ले खालीलप्रमाणे-

1) साल्हेर (नाशिक) 2) नळदुर्ग (उस्मानाबाद) 3) यशवंतगड (रत्नागिरी) 4) निवती (सिंधुदुर्ग) 5) कंधार (नांदेड) 6) कोरिगड (पुणे) 7) घोडबंदर (ठाणे) 8) लळिंग (धुळे) 9) पारोळा (जळगाव) 10 नागरधन (नागपूर) आदी. फोटो सौजन्य- गुगल दरम्यान, किल्ल्याचा विकास करताना पर्यटनाला चालना म्हणून 40 हजार कोटींची खासगी गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय राज्य सरकार 7852 कोटी रुपयांची तरतूद करणार असून त्यातून या गडकिल्ल्यावर पाणी, वीज व रस्ते या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे. त्यातून दहा हजार लोकांचा रोजगार निर्माण होईल, असे पर्यटन विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. या गडकिल्ल्यावर खासगी गुंतवणूक करताना या खासगी कंपन्याना हेरिटेज हॉटेल्ससह इतर सार्वजनिक कार्यक्रमासाठीच्या सुविधा निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे. हे सर्व किल्ले वर्ग दोन मधील असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाच्या सर्व खुणा व साक्षी जोपासल्या जातील असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यात वर्ग दोनचे सुमारे 300 किल्ले आहेत. या किल्ल्यांचा पर्यटन विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामध्ये वर्ग एक मधील किल्ले वगळलेले असले तरी महाराष्ट्रातील बहुतांश किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील होते. काही किल्ले शिवरायांनी बांधलेले नसले तरी ते जिंकण्यासाठी मावळ्यांनी रक्त सांडले आहे. त्यामुळे शौर्याची साक्ष असलेले किल्ले अशा प्रकारे खासगी व्यावसायिकांना देणे व तिथे हेरिटेज हॉटेल्स उभारणे यावरून शिवभक्तांमध्ये कमालीचा संताप आहे. सध्या या किल्ल्यांच्या पर्यटन विकासासाठी खासगी गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरी हे करार तीस वर्षांपासून ते 90 वर्षांपर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या किल्ल्यांवर खासगी विकसकाचीच मक्तेदारी निर्माण होणार आहे. एकप्रकारे पर्यटन विकासाच्या नावाखाली हे किल्ले खासगी कंपन्यांना विकण्याचाच डाव असल्याची टीका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली आहे.

