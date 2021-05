पायी वारीच करण्याची वारकऱ्यांची भूमिका ! यंदा वाद पेटणार

नातेपुते (सोलापूर) : कोरोना (Covid-19) संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी पंढरपूर येथील आषाढी वारीसाठी (Ashadhi Wari) सर्व संतांच्या पालख्या राज्य शासनाने विशेष बसने पंढरपूरला आणल्या होत्या आणि आषाढी वारी साजरी झालेली होती. यंदाही सर्व संतांच्या पालख्या विशेष बसद्वारे थेट पंढरपूरला नेण्यासाठी विश्वस्तांचा विचार सुरू आहे. राज्यातील अनेक वारकऱ्यांचा आणि दिंडीकरी, फडकरी संघटनांचा या प्रस्तावाला कडाडून विरोध असून, काही झाले तरी सर्व संतांच्या पालख्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पायीच पंढरपूरला जाणार, असा निर्धार वारकऱ्यांनी (Warkari) केलेला आहे. त्यामुळे यंदा वाद पेटणार असल्याचे दिसते. (This year, the role of Warkaris is to celebrate Ashadhi Wari as per tradition)

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना अनेक राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या, तेथे लाखोंच्या जाहीर सभा झाल्या. कुंभमेळा मोठ्या प्रमाणात झाला. राज्यातही पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभा झाल्या. राजकीय नेत्यांचे दौरे होतात; परंतु संतांच्या पालख्या सर्व नियम व अटींचे पालन करून पायी का जाऊ शकत नाहीत? अशी विचारणा होऊ लागली आहे. अनेक देवस्थानच्या विश्वस्तांच्या नेमणुका या सरकारने केलेल्या असतात. सरकारची खप्पा मर्जी होऊ नये म्हणून आणि आपले पद जाऊ नये, या हेतूने सरकारी धोरणाविरुद्ध कोणीही आवाज उठवत नाहीत आणि सर्वसामान्य वारकऱ्यांचा दबाव आणि जबाबदारी, नाराजी थेट आपल्यावर येऊ नये या हेतूने आळंदी येथील श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानने एक पत्र पालखी मार्गावरील सर्व ग्रामपंचायतींना आणि नगरपालिकांना पाठविले आहे.

श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी आळंदीचे प्रमुख विश्‍वस्त अभय टिळक यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार...

गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाचा श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा कोरोना विषाणूच्या फैलावापाई उद्‌भवलेल्या अवघड परिस्थितीच्या सावटाखाली आयोजित करावा लागणार आहे. कोरोनाच्या संकटाची गेल्या वर्षीचे रंगरूप ध्यानात घेऊन आषाढीच्या सोहळ्याचे पारंपरिक स्वरूप बदलणे भाग पडलेले होते. यंदाची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. पालखी सोहळ्याच्या वेळापत्रकानुसार यंदा 2 जुलै 2021 रोजी श्री ज्ञानोबाराय पंढरीच्या दिशेने प्रस्थान ठेवतील. तथापि कोरोना संदर्भात सध्या चालू असलेले लसीकरण, कोरोनाबाबत समाजामध्ये झालेली जागृती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना संदर्भात दिली जाणारी माहिती, यानुसार सदर परिस्थितीचा विचार करता यंदाच्या पालखी सोहळ्यासंदर्भात गावचे प्रतिनिधी या नात्याने आपली भूमिका जाणून घेणे संस्थान कमिटीस अगत्याचे वाटत असल्याने हे पत्र आपणास लिहीत आहोत. आषाढी पायी वारी दरम्यान आपल्या गावात श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा मुक्काम असतो. आपण व समस्त ग्रामस्थ यांचा भक्तिभाव व उदंड सहकार्य यामुळे सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उत्तमपणे सोहळ्यास उपलब्ध होतात. त्याबद्दल आम्ही आपले सदैव ऋणी आहोत. कोरोनाच्या फैलावासंदर्भातील सध्याची परिस्थिती व सोहळ्याचा मुक्काम आपल्या गावी असेल, त्यावेळेची व संभाव्य परिस्थिती याचा साधक- बाधक विचार करता आषाढी वारीचे स्वरूप यंदा कसे असावे, या संदर्भात आपले मत व भूमिका आपण संस्थान कमिटीस कृपया तत्काळ कळवावे. या संदर्भात पुढील मुद्द्याबाबत आपण आपले मत लेखी कळवावे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात आपल्या कार्यक्षेत्रातील आजची परिस्थिती नेमकी काय आहे? यंदाचा आषाढी सोहळा पायी वारीच्या स्वरूपात असावा का? सोहळ्यामधील वारकरी भाविकांची संख्या किती असावी? किती संख्येपर्यंत वारकरी आपल्या गावाच्या कार्यक्षेत्रात येणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपणास योग्य व सुरक्षित वाटते? मुक्कामाच्या तळावर आपण कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकता? यासंदर्भातील मत व भूमिका आपण आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर आवश्‍यक ती चर्चा करून येत्या चार ते पाच दिवसांत संस्थान कमिटीस कळविल्यास त्यानुसार संस्थांनला सर्व संबंधितांशी चर्चा विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेणे, तसेच या संदर्भातील शासन संस्थेची संवाद साधणे शक्‍य होईल. तरी लवकरात लवकर पत्र मिळावे.

वरील पत्र पाहता वारकऱ्यांच्या रोषाला थेट सामोरे न जाता ग्रामस्थांच्या पत्रांचा या वेळी उपयोग करावा, असे धोरण विश्वस्तांचे दिसून येत आहे. यावेळी अनेक दिंडीकरी, फडकरी यांनी सांगितले, की आम्ही कोणत्याही गावात मुक्कामाला न थांबता गावाच्या अलीकडे दोन- तीन किलोमीटर किंवा पलीकडे दोन- तीन किलोमीटर मुक्काम करू. वारकरी डोक्‍यावर पादुका घेऊ. याबाबत कुणी काहीही म्हटले तरी विश्वस्तांच्या पळवाटांना आणि शासनाच्या धोरणास न घाबरता पायी वारीच करणार असल्याचे वारकऱ्यांनी सांगितले.

पालखी सोहळ्यातील सर्व घटकांच्या आम्ही संपर्कात आहोत. मर्यादित स्वरूपात का होईना पायी वारी झाली पाहिजे याबाबत आम्ही आग्रही आहोत.

- ह. भ. प. भाऊसाहेब महाराज गोसावी, अध्यक्ष, श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी दिंडी समाज संघटना