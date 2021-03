"एसटी'चे राज्यातील 72 हजार चालक-वाहक कोरोना लसीच्या प्रतीक्षेत ! आतापर्यंत 107 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू

सोलापूर : देशावर मागील एक वर्षापासून कोरोना महामारीचे संकट आले आहे. त्यामुळे 23 मार्च 2020 पासून देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. मात्र अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या राज्यातील एसटीच्या 72 हजार चालक-वाहकांना कोरोना लसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात देखील कोरोना लसीची प्रतीक्षाच करावी लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यात थेट लोकांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लसीकरण केले जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलिस, ज्येष्ठ नागरिक, सुरक्षा रक्षकांनाही कोरोना लस दिली जात आहे. त्याचबरोबर रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देखील कोरोना लसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात लस टोचली जात आहे. मात्र सतत प्रवाशांच्या संपर्कात राहणारे एसटीचे राज्यातील 72 हजार चालक-वाहक मात्र अजूनही दुर्लक्षितच आहेत. प्रशासनाने एसटी कामगारांच्या लसीकरणाकडे लक्ष देण्याची मागणी कामगार संघटनांमधून केली जात आहे. कोरोना महामारीमुळे राज्यातील एसटीची प्रवासी वाहतूक सेवा मागील आठ महिने बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र अनलॉकच्या टप्प्यात एसटीची प्रवासी वाहतूक सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र दिवसेंदिवस राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. लसीकरणाच्या टप्प्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. पुढच्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांसह थेट लोकांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी देखील सतत प्रवाशांच्या संपर्कात येत असतात. प्रत्येक चालक-वाहक दररोज 400 ते 500 प्रवाशांच्या संपर्कात येतो. यातून एसटीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांचा संपर्क येतो. आतापर्यंत 107 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाची लागण झाल्याने मृत्यू झाला आहे. एसटी कर्मचारी स्वतःच्या व कुटुंबाच्या जीवाची देखील जोखीम पत्करून सेवा देत आहेत. मात्र लसीकरणात त्यांचा अद्याप देखील विचार होत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना लस मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कामगार संघटनांकडून निवेदन देखील देण्यात आले आहे. मात्र यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीच पावली उचलली गेली नसल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. येत्या काळात यावर विचार नाही झाल्यास कामगार संघटनांनी आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. राज्यातील सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करून घ्यावे, अशी मागणी सध्या कामगार संघटनांमधून केली जात आहे. ठळक बाबी... एसटीच्या 107 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने मृत्यू

लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देखील एसटी कर्मचाऱ्यांचा लसीसाठी विचार नाही

मुंबई येथे बेस्ट सेवेसाठी राज्यातील 4 हजार कर्मचारी सेवेत

परराज्यातील मजुरांना परराज्याच्या सीमेवर सोडणे

संरक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारचे साहित्य दिले नाही

एसटी कर्मचारी दररोज 40 लाख प्रवाशांच्या संर्पकात येतात

4 हजार 500 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण

केवळ 8 कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह सहाय्य योजनेचा लाभ राज्यातून मुंबई येथे बेस्टच्या सेवेसाठी चार हजार कामगार काम करीत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाचा दुसऱ्या टप्प्यात देखील अद्याप कोरोनाची लस देण्यात आली नाही. आतातरी शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस द्यावी, अन्यथा आंदोलन करणार आहोत.

- संदीप शिंदे,

अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर सोडून देणे व मुंबई येथे बेस्टसह अत्यावश्‍यक वाहतूक सेवा बजावली आहे. कोरोनामुळे 107 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालेला असूनही केवळ 8 कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह सहाय्य योजनेचा लाभ मिळाला आहे तर 4 हजार 500 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. एसटी कर्मचारी दररोज 40 लाख प्रवासांच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे सरकारने तत्काळ एसटी कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोरोना लस द्यावी.

- मुकेश तिगोटे,

सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

