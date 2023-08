Nashik News : राज्यभर पोहोचणार ‘नाशिक फर्स्ट’ : अप्पर महासंचालक डॉ. सिंघल

Nashik News : वाहतूक नियमांचे पालन, वाहन परवाना घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण आणि शालेय विद्यार्थ्यांपासून सर्वांमध्ये वाहतूक नियमांची जनजागृती ‘नाशिक फर्स्ट’च्या ‘ट्रॅफिक पार्क’मधून केली जाते.

यातून आतापर्यंत पाच लाखांपेक्षा अधिक जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, हीच संकल्पना आता राज्यभर पोहोचणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ट्रॅफिक पार्क’ साकारले जाणार असल्याचे राज्य महामार्ग वाहतूक पोलिस विभागाचे अप्पर पोलिस महासंचालक डॉ. रवींद्रकुमार सिंघल यांनी सांगितले. (Traffic Park will be implemented in every district of state maharashtra news)

‘नाशिक फर्स्ट’च्या ट्रॅफिक पार्क येथे डॉ. सिंघल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील अपघात रोखण्यासह वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती व प्रबोधनात्मक उपाययोजना करण्याबाबत बैठक झाली.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसह महामार्ग वाहतूक पोलिस विभागाचे अधीक्षक अरविंद साळवे, ठाणे विभागाचे अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, नागपूरचे अधीक्षक यशवंत सोळंके, रायगड विभागाचे अधीक्षक तानाजी चिखले, पुणे विभागाच्या अधीक्षक लता फड, छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या अधीक्षक अनिता जामदार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिकमध्ये २००९ मध्ये राज्यातील पहिला ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्कचा प्रयोग ‘नाशिक फर्स्ट’ या संस्थेने सुरू केला. याद्वारे विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांची माहिती दिली जाते.

आतापर्यंत पाच लाखांपेक्षा अधिक जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. काही वर्षांपासून नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाशी (आरटीओ) ट्रॅफिक पार्क जोडण्यात आला.

त्यामुळे वाहन परवाना घेण्यापूर्वी चालकास ट्रॅफिक पार्कमध्ये प्रशिक्षण घेतल्याच्या प्रमाणपत्रानंतरच ‘आरटीओ’कडून परवाना दिला जातो. या माध्यमातून वाहतूक नियमांची जनजागृती होत असल्याने अशा स्वरूपाचे ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क राज्यभरात साकारण्यात येणार आहेत.

ज्यामुळे वाहनचालकांसह शालेय विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांची जनजागृती होण्यास मदत होऊ शकेल, असे डॉ. सिंघल यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महामार्ग वाहतूक पोलिस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रॅफिक पार्क संकल्पनेची माहिती घेत पाहणी केली. ‘नाशिक फर्स्ट’चे अध्यक्ष अभय कुलकर्णी यांनी संस्थेची माहिती देतानाच, आतापर्यंत शहरात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचीही माहिती उपस्थितांना दिली.