महाराष्ट्र

Uddhav Thackeray on Budget : ''निर्मला सीतारामण यांनी चार जातींचा उल्लेख केला, त्यांचं मी अभिनंदन करतो'' उद्धव ठाकरे स्पष्ट बोलले

Mention of four classes namely farmers, women, youth and poor: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकरी, महिला, तरुण, गरीब या चार वर्गांचा उल्लेख करुन त्यावर सरकार काम करत असल्याचं सांगितलं.