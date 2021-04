आरोग्य व्यवस्था वाढवा म्हणणाऱ्या महिंद्रांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलं उत्तर

मुंबई : पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोना रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोशल मीडियाद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित केलं. वाढत्या कोरोना रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निर्बंध आणखी कडक करणं किंवा लॉकडाउन संबंधी मुख्यमंत्री काही घोषणा करु शकतात. त्यावर राज्याचं जनतेचं लक्ष लागून होतं. मात्र, या संबोधनात उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली नाही. मात्र, लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आत्ताच काही वक्तव्य करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. पण, परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा लागेल. तसेच भविष्यात लॉकडाऊनची शक्यता नाकारता येत नाही, असं सूचक वक्तव्य केलंय. या संबोधनात उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना उत्तरे दिली आहेत.

राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्या मुद्द्यावरून उद्योगपती आणि महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनी चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना परखड बोल सुनावले होते. त्याला आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाव न घेता उत्तर दिलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आनंद महिंद्रा यांना म्हटलंय की, एका उद्योगपतीने सांगितलंय की आरोग्य व्यवस्था वाढवा. आता मी सांगितलंच की आरोग्य व्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे ते. तुम्ही म्हणालात तर वाढवतो, पण रोज मला किमान 50 डॉक्टर, नर्सेस आणि कर्मचारी महाराष्ट्रभर मिळतील अशी काहीतरी सोय करा. कारण नुसतं फर्निचरचं दुकान म्हणजे आरोग्य सुविधा नाहीयेत. कारण आरोग्य सुविधा हाताळणारे तज्ज्ञ लोकदेखील लागतात. असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. जे विरोधक लॉकडाऊन नको म्हणून रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करतात आणि सल्ले देतात त्यांना उद्धव ठाकरे यांनी तुम्हीही पुढाकार घ्या. त्यासाठी मदत करायला रस्त्यावर उतरा. नुसता सल्ला नको तर मदतीसाठी उतरा, असा खोचक सल्ला दिला आहे.

The problem, @OfficeofUT ji, is that the people a lockdown hurts most are the poor, migrant workers & small businesses. The original lockdowns were essentially to buy time to build up hospital/health infrastructure. Let’s focus on resurrecting that & on avoiding mortality. https://t.co/sRoWonrJEp