बुलडाणा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका व्हिडिओवरुन शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. हेलिकॉप्टरनं शेतात फिरणारा मुख्यमंत्री दाखवा अन् एक लाख रुपये मिळवा, अशा शेलक्या शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला. (Uddhav Thackeray slams CM Eknath Shinde on Video about his working at field)

एक व्हिडिओ पाहिला तो मोठा गमतीशीर होता. 'दिवाळीच्या दिवशी मुख्यमंत्री रमले शेतीत' असा हा व्हिडिओ होता तो तुम्ही पाहिलात का? पूर्वी भींतीवर लिहिलेलं असायचं की 'नारुचा रोगी कळवा हजार रुपये मिळवा' तसं आता दुसरं बक्षीस लावायचं का? देशातला दुसरा मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरनं शेतात जाणारा दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.संही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

"शेतकऱ्याचा मुलगा मान्य आहे, पण ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात हेलिकॉप्टर उतरतं. हेलिकॉप्टर गेल्यानंतर शेतातल्या शेतात तुम्ही कसे जाता? चिखल तुडवत, रात्रीचं जावं लागतं त्यामुळं विंचू डसतो, साप वाचतो. डीपी जळाल्यानंतर मोटरही चालत नाही. पण हा आमचा मुख्यमंत्री शेतकरी हेलिकॉप्टरनं शेतात जातो अन् शेतात फिरतो. राजू शेट्टींन सांगतिलं की, कोळपणीच्या मशीननं तो वेगळंच काम करतो"

मुख्यमंत्र्यांच्या सुबत्तेबद्दल माझं काही म्हणणं नाही पण माझ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी आपल्या शेतात हेलिकॉप्टरनं जाऊ शकेल का? कधीतरी तुमच्यासारखी गाडी घेऊन फिरु शकेल का? मग तुम्ही तुमचं भविष्य दाखवायला ज्योतिषाकडे जाता. माझ्या शेतकऱ्यानं हात दाखवायचा कोणाला कारण राबून राबून त्याच्या हातावर गट्टे पडलेत. उलट ज्योतिषी त्याला म्हणेल जगलास तेवढंच बरं आहे. पण ही माझ्या शेतकऱ्याची थट्टा चाललीए आणि वरुन तुम्ही तुमची सुबत्ता दाखवता आहात, असंही यावेळी ठाकरे म्हणाले.

कृषीमंत्री आला आहे का तुमच्याकडे. मला सांगत होते मुख्यमंत्री बाहेर पडत नाही, त्यावेळी कोरोना होता त्यानंतर माझ्या मानेवर शस्त्रक्रिया झाली. मी घरात बसून काम केलं पण तुम्ही त्यासाठी मदत केली त्यमुळं संपूर्ण देशात जो सर्व्हे आला त्यामध्ये पहिल्या पाचमध्ये तुमचा मुख्यमंत्री होता, असंही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.