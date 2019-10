बेकायदा बांधकाम शोधण्यासाठी "डोके' वापरा! 

मुंबई - शहर आणि उपनगरांतील अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याऐवजी मानवी बुद्धीचा वापर करायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना सुनावले. वीजदेयके, घरी येणारा लॉंड्रीवाला अशी उदाहरणेही न्यायालयाने दिली. राज्यातील अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी सरकार जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. शहरातील एका प्रभागात प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी दिली. या कामावर सहा महिन्यांत सुमारे 50 लाख रुपये खर्च होणार आहे. तंत्रज्ञानावर एवढा खर्च करण्यापेक्षा प्रशासनाने मानवी बुद्धीचा वापर करून अनधिकृत बांधकामांना चाप लावला पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

