मुंबई : राज्य शासनानं थेट कर्मचारी भरती करण्याऐवजी कंत्राटीपद्धतीनं अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदं भरण्याचा जीआर काढला आहे. शासनाच्या या भूमिकेवर विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. तसेच सरकारच्या या जीआरची राज्यातील बेरोजगार तरुणांनी होळी करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. (Vijay Wadettivar Govt GR regarding contractual employment should burn appeal to youth)

आरक्षण संपवलं जात आहे

वडेट्टीवार म्हणाले, "खासगीकरणाच्या माध्यमातून सरकार आरक्षण संपवत आहे का? याचं उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी द्यावं. हा एवढा मोठा घोटाळा आहे की, ज्या नऊ कंपन्यांना या कंत्राटी भरतीचं काम दिलेलं आहे या कंपन्या येत्या पाच वर्षात सरकारी तिजोरी लुटणार आहेत.

पाच लाख कर्मचारी भरती म्हणजे दर महिन्याला अडीच हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी या कंपन्यांकडं जाणार. यासाठी ते प्रत्येकाच्या पगारावर १८ टक्के रक्कम घेणार. पुढे ते यातून ३ टक्के रक्कम कापून १५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या हातावर टेकवणार, अशा पद्धतीनं या नव्या संस्था सरकारला चुना लावणार आहेत"

कंत्राटी कंपन्यांची निवड कशी झाली?

या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन आम्ही लवकरच पु्न्हा पत्रकार परिषदे घेणार आहोत. भरती करणाऱ्या या ९ संस्था पात्र कशा ठरल्या? किती लोकांच्या मालकीच्या या संस्था आहेत? या संस्थांची एकाच ठिकाणी निवड कशी झाली? फडणवीसांचा आधी याला विरोध होता मग आता ते मान्य कसे झाले? असा सवालही यावेळी वडेट्टीवार यांनी केला. (Latest Marathi News)

जीआरची होळी करा

पूर्वीच्या जीआरमध्ये २५-३० जागांची तरतुद होती, पण आता सरकार १३५ जागा भरत आहे. त्यातून तुम्ही एससी, एसटी, ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण हिरावून घेत आहात. त्यामुळं मी या सर्व समाजातील बेरोजगार तरुणांना जाहीर आवाहन करतो की या जीआरची होळी करा. जागोजागी शासन कसं चुकीचं काम करतंय ते दाखवून द्या, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्या, असं आवाहनही त्यांनी केलं. (Marathi Tajya Batmya)

शासन अडकलं

शासनानं यापूर्वी ७० हजार जागा भरणार असल्याचं घोषीत केलं होतं, त्यासाठी प्रत्येक अर्जदाराकडून १,००० रुपये वसूल केले. मराठा-ओबीसी यांच्यात भांडण लावून दिलं आणि आता सरकार जीआर काढत खासगीकरणातून भरती करत आहे. हे लोक आरक्षण संपवून खासगी कंपन्यांचं भलं करत आहेत. हा फार मोठा विषय आहे, तरुणांना उद्धवस्त केलं जात आहे. या घोटाळ्यात सरकार अडकलं आहे, असा गंभीर आरोपही यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी केला.