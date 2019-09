मुस्लिम उमेदवारांविषयी प्रकाश आंबेडकरांची मोठी घोषणा

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी किमान 25 जागांवर मुस्लिम उमेदवार देणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. "एमआयएम'सोबत आघाडीसाठी चर्चा सुरू असून आप आणि डाव्या पक्षांशीही चर्चा सुरू असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम हे दोन्ही पक्ष लोकसभेपूर्वी एकत्र आले होते. विधानसभेतील जागावाटपाच्या मुद्यावरून एमआयएमने वंचितचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी किमान 25 जागांवर मुस्लिम उमेदवार देणार असल्याचे जाहीर केले. "वंचित'ला ऑल इंडिया उलेमा बोर्डानेही आज सशर्त पाठिंबा जाहीर केला. "वंचित'ची सत्ता आल्यास मुस्लिमांना शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण, वक्‍फ बोर्डाच्या अतिक्रमित जमीनी बोर्डाला परत करणे, मॉब लिंचिंगविरोधात कठोर कायदा बनविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उलेमा बोर्डाने "वंचित'ला आपला पाठिंबा जाहिर केला आहे. उलेमा बोर्डाशी चर्चा करूनच 25 मुस्लिम उमेदवारांची नावे ठरवली जाणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एमआयएमसोबतच्या आघाडीबाबत विचारले असता, त्यांनी दरवाजे बंद केले आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी आमचे दरवाजे उघडेच आहेत. धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवावी, हीच आमची भूमिका असल्याचे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले. रामदास आठवले म्हणतात, ''दलित' शब्द पाहिजेच याशिवाय आम आदमी पार्टी आणि डाव्या पक्षांशीही सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. लवकरच वंचित आघाडीच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. इव्हीएम हॅकिंग शक्‍य मतपत्रिका इतिहासजमा झाल्या असून "ईव्हीएम'वरच निवडणुका घेणार असल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली. 'ईव्हीएम'विरोधात उच्च न्यायालयात 41 याचिका दाखल झाल्या आहेत. "ईव्हीएम' हॅक करता येत नाही, हे आयोगाने न्यायालयासमोर सिद्ध करून दाखवावे. हॅकिंग शक्‍य असल्याचे आम्ही सिद्ध करून दाखवू. या प्रकरणी आयोग पळ काढत असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.

Web Title: We will give Muslim Candidate for 25 Constituency says Prakash Ambedkar