ईडी अधिकाऱ्यांची नाव कधी जाहीर करणार? संजय राऊतांनी दिली माहिती

नवी दिल्ली : भाजपसाठी (BJP) खंडणी गोळा करणाऱ्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांची (ED Officers) नाव पुढच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दिली. ईडीच्या चार अधिकाऱ्यांचा खंडणीमध्ये समावेश असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी राऊत यांनी केला. (When Sanjay Raut will be announced ED officers name)

राऊत म्हणाले, "ईडीच्या चार अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. याची पोलीस आजपासून चौकशी सुरु करतील. यापुढच्या माझ्या पत्रकार परिषदेत मी या खंडणीखोर ईडी अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करणार आहे. यामध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याला काय मिळालं? कोणी कोणाकडून खंडणी गोळा केली? हे जाहीर करणार आहे. सध्या आमच्याविरोधात जे राजकीय षडयंत्र सुरु आहे, त्याचा सूत्रधार कोण आहे, हे सगळं मी सांगणार आहे"

मी एवढचं सांगेन तुम्ही आमच्याविरोधात कितीही ताकद लावा. शिवसेना, महाविकास आघाडीचं सरकारविरोधात आपण कितीही षडयंत्र रचा, कितीही ताकद लावा पण आमच्या सरकारचं तुम्ही काहीही वाकडं करु शकणार नाही, हे सरकार सत्तेत कायम राहणार. मुंबई महापालिकेवरुन जे तुम्ही आमच्यावर कारवाई करु पाहत आहात, ते तुमच्यावर बुमरँग होईल असंही राऊत यावेळी म्हणाले.

आपले लोक आजपर्यंत काय करत होते. तुम्ही मुंबई महापालिकेतून किती खंडणी गोळा केली. त्याचीही माहिती आम्ही इन्क टॅक्सला देणार आहोत, यानंतर आम्ही पाहू की तुम्ही त्यांच्यावर कसे छापे टाकणार आहात, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.