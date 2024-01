Psycho Shayar: संपूर्ण देशाला राम समजावणारा 'अभी' नक्की आहे तरी कसा?

सध्या संपूर्ण भारतामध्ये आपल्याला उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. त्याचे कारण म्हणजे 22 तारखेला अयोध्या येथे श्रीराम मंदिरामध्ये राम लल्लाची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. अशातच अभी मुंडे लिखित 'राम' ही कविता संपूर्ण भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. नागरिकांनी या कवितेला अक्षरशः डोक्यावर उचलून धरलं आहे. ही कविता अनेकांना आवडत आहे. अशावेळी कवी म्हणून अभी मुंडे याला राम जन्मभूमी विषयी काय वाटतं? राम या कवितेविषयी काय वाटतं? आणि त्याच्या मधलं कवीपण तो कशाप्रकारे जागं ठेवतो हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे या छोट्याशा मुलाखतीमध्ये.

तुमच्या कवितांमागे खूप अभ्यास दिसतो. याच्या मागचे कारण काय आहे?

कोणतीही कविता लिहिताना त्या कवितेविषयीचा अभ्यास मी करत असतो. याचं कारण म्हणजे मी असं समजतो की माझ्या आजूबाजूला सर्वच विद्वान लोक आहेत आणि मी सर्वात कमी विद्वान आहे. जर मी अभ्यास न करता लिहिलं तर हे आज ना उद्या मला धोकादायक जाऊ शकतं. यासाठीच मी कोणताही विषय हाताळताना त्याचा संपूर्ण अभ्यास करतो आणि मगच कविता लिहितो. आणि जर मला अभ्यास न करता लिहायचं असेल तर मी तेवढेच लिहितो जेवढा मला माहित आहे. आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मान्य आहे. (Reason behind a lot of study behind the poems)

रामाचा कोणता गुण तुम्हाला प्रभावीत करतो?

माझ्यासाठी राम ही व्यक्ती आणि रामाचे विचार हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. राम होता की नाही, राम देवाचा अवतार आहे की नाही, यापेक्षा रामाचे विचार आणि रामाचं व्यक्तिमत्व हे मला जास्त प्रभावित करतं. रामा विषयी कित्येक गोष्टी आपल्या आजूबाजूला कारण नसताना बोलल्या जातात. मात्र त्या गोष्टींकडे मी लक्ष देत नाही. रामाविषयीच्या ९० टक्के गोष्टी या समाजामध्ये मांडल्या जात नाहीत. केवळ १० टक्का गोष्टी मांडल्या जातात. आणि त्यावरच चर्चा होत असते. यामुळे राम हे व्यक्तिमत्व राम हा विचार माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे आणि तो मला प्रभावित करतो. (What quality of Rama impresses you?)

राम समजून घेण्यासाठी कोणत्या विचारवंताकडे जायची गरज नाही. वारी करणाऱ्या साध्या वारकऱ्याला विचारा तो सोप्या भाषेत सांगेल राम नक्की कसा आहे. राम समजायला जितका सोप्पा आहे तितकाच कठीण देखील आहे.

राम मंदिरा विषयी काय वाटतं?

हे जे राम मंदिर बनते आहे. यासाठी मी सर्वात आनंदी व्यक्ती आहे. हिंदू धर्म ज्याला आपण रिलीजन म्हणतो ते कोणतेही रिलिजन नसून कर्म आहे. यामुळे धर्माच्या (कर्माच्या) दृष्टीने राम मंदिर हे महत्त्वाचं आहे. मात्र जसा मी कवितेमध्ये म्हटलं की, जर तुम्ही राम मंदिरामध्ये रामाला पाहायला जात आहात तर केवळ हातामध्ये धनुष्य असलेला राम पाहायला जाऊ नका. राम हा फक्त हातामध्ये धनुष्य असणारा व्यक्ती नव्हता. श्रीरामांचे वेगवेगळे पैलू होते. माता सीतेचे पती श्रीराम वेगळे होते. लक्ष्मणाचे बंधू श्री राम वेगळे होते. प्रजेसाठी रामराज्य उभे करणारे प्रभू श्रीराम वेगळे होते. करुणशील राम वेगळे होते. खरे राम वेगळे होते. अशावेळी त्यांच्या विषयी फक्त एकाच नजरेतून पाहून फक्त धनुष्यबाण असलेले राम डोक्यात ठेवून राम मंदिराकडे पाहणं माझ्या मते योग्य होणार नाही. तर श्रीरामांचे वेगवेगळे पैलू डोक्यामध्ये धरूनच राम आपण पाहिला पाहिजे असे यावेळी ते म्हणाले (What do you think about Ram Mandir?)