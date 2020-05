विद्यार्थ्यांनो अकरावीची 'अशी' असणार प्रवेश प्रक्रीया; 'या' दिवशी सुरु होणार प्रवेश प्रक्रिया तर महाविद्यालये...

सोलापूर : कोरोना या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउनमध्ये दहावीच्या उत्तरपत्रिका अडकल्या तर भुगोलाचा पेपरही रद्द करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर निकालास यंदा एक महिना विलंब होणार असल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रीया तत्काळ पूर्ण करण्याचे नियोजन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केले आहे. काही प्रवेश फेऱ्या रद्द करून प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. राज्यातील कोरोनाची स्थिती पाहून साधारणत: जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात अथवा 1 ऑगस्टपासून कॉलेज सुरु करण्याचे नियोजन केले जात आहे. रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोनचे नियोजन वेगवेगळे असणार आहे.

दरवर्षी मेअखेरीस दहावीचा निकाल जाहीर होतो आणि त्यानंतर अर्ज विक्री सुरु होते. तर 10 जूनपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रके भेटल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रीया सुरु होते. 30-35 दिवसांच्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून महाविद्यालये सुरू होतात. तर मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेश शेवटी दिले जातात. तत्पूर्वी, प्रवेशाच्या तीन मुख्य फेऱ्या आणि त्यानंतर विशेष फेरी जाहीर केली जाते. एखाद्या वर्गासाठी प्रवेश कमी झाल्यास महाविद्यालय स्तरावर गरजेनुसार प्रवेश फेऱ्या जाहीर केल्या जातात. तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट' ही फेरीही रद्द करुन विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश देण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. तर तीन फेऱ्यांमध्ये दिवसांचे अंतर कमी केले जाणार असून जुलैअखेर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, अशी माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. राज्यभरातील सुमारे पाच लाख विद्यार्थी विविध विषयांतून (फॅकल्टी) अकरावीला प्रवेश घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे पोर्टल तांत्रिक पडताळणी करून तयार ठेवले आहे. दहावीचा ऑनलाईन निकाल जाहीर होताच प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होईल, असेही सांगण्यात आले. नियोजन अंतिम टप्प्यात; निकालाची प्रतीक्षा

कोरोनाच्या वाढत्‍या संसर्गामुळे देशभरात 22 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा दहावीचा निकाल गतवर्षीपेक्षा उशिराने लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने प्रवेश प्रक्रियेचा किमान 15 दिवसांचा कालावधी कमी करुन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जाणार आहे. दरवर्षीपेक्षा एक तरी कमी करून मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेश व व्होकेशनल आणि बायफोकलचे प्रवेश लवकर होतील, असेही नियोजन आहे. आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.

- दिनकर पाटील, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे

