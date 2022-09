मुंबई : आमदार विश्वजीत कदम हे काँग्रेस पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली आहे. दिवंगत काँग्रेस नेते पतंगराव कदम यांचे चिरंजीव असलेले विश्वजीत कदम हे काँग्रेसला राम राम करून भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता खुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या प्रवेशाबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Will Vishwajeet Kadam really to join BJP Chandrakant Patal made it clear)

हेही वाचा: "आजचा काळ हा युद्धाचा नाही"; पुतिन यांच्याशी भेटीदरम्यान मोदींनी मांडली भूमिका

सकाळ माध्यम समुहातर्फे आयोजित 'आयडॉल्स ऑफ महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी खरंतर या चर्चेला पूर्णविराम दिला. या कार्यक्रमात विश्वजित कदम भाजपत येणार आहेत का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर "विश्वजीत कदम भाजपमध्ये येण्याची अजिबात शक्यता नाही" असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

महाराष्ट्रात सत्तानाट्य होऊन दोन एक महिनेच झाले असतील तर काही दिवसांपासून काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि विश्वजीत कदम पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाली. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अशोक चव्हाण यांची एका ठिकाणी भेट झाली. त्यानंतर या राजकीय चर्चांना आणखीच बळ मिळालं.

विश्वजीत पाटलांनी दिलं होतं स्पष्टीकरण

या पार्श्वभूमीवर विश्वजीत कदम यांनी देखील आपल्या भाजप प्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य केलं होतं. "आमचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या भाजप प्रवेशाबाबतच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिलंय. माजी मंत्री अशोक चव्हाण असतील किंवा इतर नेते असतील त्यांच्या बाबतीत माध्यमात येणाऱ्या बातम्यांबाबत थोरात यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानं त्यावर आता मी बोलू इच्छित नाही," असं कदम यांनी म्हटलं होतं. विश्वजीत कदम यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाही, असं थेट सांगणं टाळल्यानं पुन्हा तर्क-वितर्क लढवले जात होते.