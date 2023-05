पंढरपूर : आगामी निवडणुका लक्षात घेता महाविकास आघाडी आणि भाजप-शिवसेना मित्रपक्षांमध्ये जागा वाटपाच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर यांनी देखील भाजपला थेट इशारा दिला आहे. तुमच्यासह अन्यथा तुमच्याशिवाय अशा शब्दांत जानकरांचा आपली भूमिका मांडली आहे. (With you or without you Mahadev Jankar direct warning to BJP)

जानकर म्हणाले, मित्रपक्षांना भाजपनं यापूर्वी अनेकदा धोकाच दिला आहे. सध्या भाजप जगातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला आहे त्यामुळं तो आता मित्रपक्षांना विसरला आहे. आता त्यांचे डोळे उघडतील अशी आशा बाळगुयात. लोकसभा निवडणुकीत रासपला सन्मानपूर्वक जागा दिल्या जातील अशी आशा आहे. जर आमच्या मागणीप्रमाणं जागा मिळाल्या तर त्यांच्यासोबत राहू, अन्यथा त्यांच्याशिवाय असा थेट इशाराच यावेळी जानकरांनी दिला.

भाजपसोबत आम्ही एनडीएमध्ये आहोत. भाजपनं जर रासपला सन्मानजनक जागा दिल्या नाहीत तर आम्ही सर्वच्या सर्व ४८ जागा लढवणार आहोत. तशी आम्ही आात तयारीही केली आहे. मला राज्यातून ५५ हजार रुपयांच्या एक हजार थैली मिळणार आहेत. म्हणजेच लोक पैसे देतात तर मतंही देतील.

दरम्यान, भाजपकडं जागांची मागणी करता जानकरांनी प्रामुख्यानं चार जागांवर दावा केला आहे. यामध्ये बारामती, माढा, सांगली, परभणी आणि युपीतील मिर्झापूर या मतदारसंघांचा समावेश आहे. देशभरात रासप जागा लढवेल कर्नाटक विधानसभा निवडणुकही रासपनं लढवली असंही यावेळी जानकर म्हणाले.