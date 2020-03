‘तंत्रशिक्षण’चे प्राध्यापक पगाराविना

पुणे - राज्यात इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्‍निक, फार्मसी, एमबीए या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या ८० टक्के प्राध्यापकांचे तीन ते २७ महिन्याचे वेतन संस्थाचालकांनी दिले नसल्याची माहिती टॅफनॅफ संघटनेने दिली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप यामुळे संस्थामधील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली असून प्राध्यापकांना थकित वेतन लवकर मिळावे, यासाठी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. कोरोनाच्या काळात कोणालाही नोकरीवरून काढू नये व कामगारांचे वेतन द्यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. एकीकडे इतर महाविद्यालयांचे प्राध्यापक एका दिवसाचा पगार देऊन सरकारला मदत करत असताना दुसरीकडे राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांना वेतन मिळण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. टॅफनॅफ संघटनेचे सचिव प्रा. श्रीधर वैद्य यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. यावर काही उपाय सुचवले आहेत. संघटनेने पत्राद्वारे विभागीय तंत्र शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व विभागातील तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाबाबत माहिती संकलित करावी, ज्या संस्थांना समाज कल्याण खाते, शिक्षण विभाग अथवा सरकारच्या इतर कोणत्याही विभागाकडून स्कॉलरशिप यांसह कोणत्याही स्वरुपातील रक्कम प्रलंबित असेल तर ती रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये वेतनाची रक्कम म्हणून जमा करावी, ही रक्कम अपूरी असेल तर थकित वेतनासाठी आवश्‍यक असणारी जादाची रक्कम शासनाकडून संस्थेच्या सर्व संचालकांच्या नावे कर्ज म्हणून देण्यात यावी, या कर्जाची नोंद संस्थाचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता व संस्थेच्या मालमत्तेवर करण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास देण्यात यावेत आणि या रकमेतून सर्व कर्मचार्यांना थकीत वेतन देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.

Web Title: Without the salary of a professor of technical education