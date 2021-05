'वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे...' , महिलेनं चक्क श्वानांना शिकविली प्रार्थना

नागपूर : अनेकांना जेवणापूर्वी प्रार्थना करण्याची सवय असते. तसेच ती प्रथा म्हणून देखील पाळली जाते. समोर जेवणाचे ताट वाढले की हात जोडून एखादा श्लोक म्हणत देवाचे आभार मानतात. यामध्ये विशेष करून आई अन्नपूर्णा देवीची पूजा केली जाते, असं म्हणतात. अन्नपूर्णा मातेमुळे आज हे अन्न आपण खाऊ शकत आहोत, याची जाणीव म्हणून ही प्रार्थना केली जाते. पण, श्वानांना खाऊ घालताना अशी प्रार्थना केल्याचं तुम्ही कधी ऐकलंय का? याबाबतचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (viral video of prayer teaching to god) होतोय, जो पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. (woman teaching prayer to two dogs video goes viral)

या व्हिडिओमध्ये, महिला आपल्या दोन्ही श्वानांना काहीतरी खाऊ घालताना दिसत आहे. तिच्या दोन्ही बाजूला दोन्ही श्वान बसले आहेत. दोन्ही श्वान खाण्यासाठी उत्सुक दिसतात. पण, ती महिला 'वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे...' हा श्लोक म्हणत प्रार्थना करतेय. त्यांची प्रार्थना संपत नाही, तोपर्यंत श्वान देखील अन्नाला तोंड लावत नाहीत. ती महिला प्रार्थना संपताच श्वानांना खाण्यासाठी इशारा करतेय. तेव्हा दोन्ही श्वान त्या अन्नावर तुटून पडतात.

दरम्यान, हा व्हिडिओ वैशाली माथूर या महिलेने आपल्या ट्विटर अकाउंटवर शेअर केला आहे. तसेच बातमी लिहिस्तोवर हा व्हिडिओ ५४ हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. त्याचवेळी सुमारे साडेतीन हजार लोकांना हा व्हिडिओ आवडला असून अधिकाअधिक लोकांनी या व्हिडिओ टीप्पणी दिली आहे.