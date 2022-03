स्थूलपणावरुन चिडवल्यामुळे तरुणीची आत्महत्या

होणाऱ्या पतीने स्थूलपणावरुन चिडवल्याने एका तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. जळगावच्या भुसावळ तालुक्यातील कुऱ्हे गावातील ही धक्कादायक घटना आहे (Young girl commits suicide as she was teased by her fiancee on obesity)

तरुणीचे लग्न होणार होते. होणारा पती नेहमी तरुणीला स्थूलपणावरुन चिडवायचा. मात्र तरुणीला हे सहन झाले नाही व तरुणीने कंटाळून आत्महत्या केली. या घटनेने भुसावळ तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. होणाऱ्या पतीसह सासरच्या लोकांनी तरुणीला मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप तरुणीच्या कुटूंबानी केलाय.