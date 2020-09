'त्यापेक्षाही तु्म्ही जास्त नॉटी'; अमृता फडणवीसांची संजय राऊतांवर टीका

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणानंतर अनेक भडक प्रतिक्रीया समाजमाध्यमांवर दिल्या. त्यात तीने मुंबई पोलिसांवरही टीका केली. तसेच मुंबई शहराची तुलना पाक व्याप्त काश्मिर सोबत केली. त्यामुळे खासदार संजय राऊत यांनी तिच्यावर कठोर टीका केली होती. परंतु राऊत यांनीही टीका करताना कंगनाबाबत 'हरामखोर लडकी' असा शब्दप्रयोग केला. परंतु त्याचे स्पष्टीकरण देतांना राऊत या शब्दाचा अर्थ त्यांनी नॉटी असा लावला. त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस ने त्यांच्यावर टीका केली आहे

He turns out to be more Naughty than what we thought ! #Naughty Naughty

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) September 7, 2020