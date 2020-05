युवक काँग्रेसने गरिबांना दिला 'एक दिवसीय न्याय योजनेचा अनुभव; २९००० कुटुंबाना मदत

मुंबई : भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या 29 व्या स्मृतिदिनानिमित्त राज्यातील 29 हजार गरीब व गरजू कुटुंबांना अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉँग्रेसने आज 200 रुपये वाटत न्याय योजनेचा एक दिवसीय अनुभव दिला आहे. सोबतच न्याय योजना केंद्र सरकारने तातडीने लागू करावी, अशी मागणी देखील केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काँग्रेस पक्षाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘न्याय’ योजनेचे आश्वासन दिले होते. वार्षिक उत्पन्न 1,44,000 पेक्षा कमी असलेल्या कुटूंबाना केंद्र शासनाकडून दरमहा 6000 रुपये, म्हणजेच 200 रूपये प्रतिदिन थेट खात्यात जमा होतील. कुटुंबातल्या महिलेच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल, जेणेकरून या पैशांचा दुरुपयोग होणार नाही अशी ही योजना होती. मात्र, केंद्रामध्ये कॉँग्रेसचे सरकार न आल्यामुळे न्याय योजनेची अंमलबजावणी होवू शकली नाही.

All my colleagues are visiting people today to explain #NYAY & We are demanding similar program for at least 6 months.

In Kalyan, our GS & Treasurer Brij Kishor Dutt visited 51 families. Maharashtra Youth Congress will visit 29000 families today.#6MahineKaNyayDoModiJi pic.twitter.com/l4tOZeyCD6

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) May 21, 2020