जि.प. निवडणूक होणार ऑनलाइन? पण ऑनलाइन मतदान घेण्याबाबत पेच

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोट निवडणुकीचा (zp election without obc reservation) कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) जाहीर केला. कोरोनाबाबत (coronavirus guidelines) सरकारकडून काढण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभांसोबत निवडणूक ऑनलाइनरीत्या घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवडणुका ऑनलाइन घ्याव्या लागतील. परंतु, ऑनलाइन मतदान घ्यायचे कसे, असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण होणार आहे. (zp election will be the online due to corona guidelines)

जिल्हा परिषदांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवत सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च महिन्यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केला. परंतु, न्यायालयाने खारिज केली. आता राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. यानुसार १९ जुलैला मतदान होणार असून २० जुलैला मतमोजणी होणार आहे. राज्यात कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात सरकारने निर्बंध कठोर करीत लॉकडाउन केले. अनलॉक करण्याबाबत सरकारने पाच टप्पे निश्चित करीत सर्व व्यवहार सुरळीत करण्यास परवानगी. याबाबत सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात. राज्याचे मुख्यसचिव यांच्या स्वाक्षरीने या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. यानुसार कोरोना रुग्ण व मृत्यूदर पाच टक्‍क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यात सर्व व्यवहार सुरळीत करण्यास परवानगी आहे. तर काही ठिकाणी निर्बंध कायम आहेत. मार्गदर्शक सूचनानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मिटींग, निवडणूक व सभा या ऑनलाइन घ्यायच्या आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. आदेशानुसार निवडणुका ऑनलाइन घ्याव्या लागतील. परंतु त्या ऑनलाइन घ्यायच्या कशा, हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण होणार आहे. ऑनलाइन निवडणुका घेण्याची यंत्रणा प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे सरकारचा आदेश यात मोठी अडचण निर्माण करणारी ठरणार आहे. सभा घेण्यावरही निर्बंध असल्याने प्रचाराचाही मोठा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

सरकारला आदेशात करावी लागणार दुरुस्ती -

निर्बंध शिथिल करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये निवडणूक ऑनलाइन घेण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु, सार्वजनिक निवडणुका ऑनलाइन घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारला आपल्या आदेशात दुरुस्ती करावी लागेल. तसे न केल्यास निवडणुकीचा प्रश्न निर्माण होणार असून दोन्हा संस्थांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.