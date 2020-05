ऋषी कपूर यांच्या निधनाने अनिल कपूर यांना अश्रू अनावर

मुंबई : बॉलीवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचे गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी निधन झाले. बुधवारी अभिनेता इरफान खान आणि गुरूवारी ऋषी कपूर यांच्या निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. बॉलिवूडने एकावेळी दोन उत्कृष्ट अभिनेत्यांना गमावले आहे.

ऋषी कपूर यांच्या निधनावर संपूर्ण बॉलिवूडने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली आहे. यादरम्यान बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर यांना ऋषी कपूरच्या निधनाची बातमी ऐकताच अश्रू अनावर झाले. त्यांनी देखील सोशल मीडियावर त्यांचा एक बालपणीचा फोटो शेअर करत जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आणि त्यावर भावनात्मक पोस्ट शेअर करत ऋषी कपूर यांना श्रद्धांजली वाहिली.

The reason I called Rishi Kapoor James was because according to me if there was anyone who looked as good as James Dean it was him...and he loved hearing that from me...he will always be James for me... pic.twitter.com/HrU3ZQbx3G

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) April 30, 2020