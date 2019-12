नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून जब्बार पटेलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

मुंबई : नियामक मंडळाच्या बैठकीपूर्वीच १०० व्या अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनाध्यक्षांचे नाव कार्यकारिणीने जाहीर केले. यावर कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यासह नियामक मंडळाच्या सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त करून, ते घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आज होणाऱ्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षांची निवड करण्यात येणार होती. अध्यक्षपदासाठी ज्येष्ठ दिग्दर्शक, रंगकर्मी डॉ. जब्बार पटेल आणि ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांची नावे नाट्य परिषदेकडे आली होती. दरम्यान, आजच्या बैठकीत डॉ. पटेल यांचे नाव एकमताने निश्‍चित करण्यात आले आहे. का होती मंडळाच्या सदस्यांमध्ये नाराजी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीत डॉ. पटेल यांचे नाव निश्‍चित करण्यात आले आहे आणि नियामक मंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी घोषणा अ. भा. मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी २० नोव्हेंबरला एक व्हिडीओ प्रसारित करून सांगितले होते. नियामक मंडळाच्या बैठकीत संमेलनाध्यक्षांची निवड होत नाही, तोवर कार्यकारिणीला नाव जाहीर करण्याचा अधिकार नाही, असे नियामक मंडळ सदस्यांचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. अशी होते अध्यक्षांची निवड नाट्यपरिषदेच्या घटनेनुसार जोपर्यंत नियामक मंडळमध्ये अध्यक्षपदाच्या नावाचा ठराव एकमताने किंवा मतदानाने बैठकीत पास होत नाही, तोपर्यंत अध्यक्षांची निवड अंतिम करता येत नाही. त्यानंतर नियामक मंडळाच्या मंजुरीनंतर अध्यक्ष घोषित करता येतो. त्यामुळे बैठकीपूर्वच पटेल यांच्या नावाची घोषणा करणे हे घटनाबाह्य असल्याचे सदस्यांचे मत होते. मात्र सानोपचाराने अखेर डाॅ. पटेल यांच्या नाववर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

