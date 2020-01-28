हॉलिवूड सिनेमाच्या रिमेकमध्ये दिसणार दीपिका !

'छपाक' नंतर आता दीपिका पुढच्या कामाकडे वळली आहे. हॉलिवूडच्या एका प्रसिद्ध चित्रपटाच्या रिमेकमध्ये ती लवकरच झळकणार आहे.
मुंबई : नवीन वर्ष सेलिब्रिटी आणि प्रेक्षकांसाठी दोघांसाठी खूप खास आहे. वर्षाची सुरुवात ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी झाली आणि चाहत्यांना मनोरंजनाची मेजवानी मिळाली. बहुचर्चित 'छपाक' चित्रपटही रिलिज झाला. या चित्रपटाने बॉक्सऑफिसच्या आकड्यांवर कमाल केली नसली तरी मात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीमध्ये तो उतरला आहे. 'छपाक' नंतर आता दीपिका पुढच्या कामाकडे वळली आहे. हॉलिवूडच्या एका प्रसिद्ध चित्रपटाच्या रिमेकमध्ये ती लवकरच झळकणार आहे.
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दीपिका एक टॅलेंटेड स्टार आहे. आजवर तिने साकारलेल्या भूमिका या चौकटीबाहेरच्या आहेत आणि त्यांना संपूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न ती करते. सुपरहिट सिनेमे तिने केलेच आणि थेट हॉलिवूडमध्येही स्थान मिळवलं. दीपिकाचा 'छपाक' तान्हाजीसमोर टिकू शकला नाही. पण, सर्व काही विसरुन नव्या प्रोजेक्टसाठी ती सज्ज झाली आहे.
Film Adı: Stajyer (The Intern) 2015 Yapımı Komedi/Drama konulu (2 saat 1 dkk) Yönetmenliğini Nancy Meyers'in üstlendiği, komedi drama türündeki filmin oyuncuları ise Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine'dır. 70 yaşında dul bir emekli olan Ben Whittaker (Robert De Niro), emekliliğin hiç de beklediği gibi olmadığını düşünmektedir. Tekrar iş yaşamına dönüp hala yapabileceği bir şeyler olduğunu göstermek için fırsat kollarken, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve yönetilen bir moda websitesindeki iş ilanını görür.Jules Ostin hobisini işe dönüştürüp zamanla İnternet’ten satış yapan dev bir şirket kurmayı başaran, evli ve bir kızı olan bir girişimcidir. Çalışanlarından biri sosyal sorumluluk projesi olarak, yaşlı kişileri eski iş deneyimlerinden faydalanmak ve iş hayatına tekrar kazandırmak amacı güden bir fikir önerir ve bu fikri uygulamaya geçirir. Ben Whittaker da ilana başvuranlar arasında yer alır ve kendini tanıttığı bir video sunum hazırlar ve görüşmeye çağrılır. Görüşme sırasında “10 yıl sonra kendinizi nerde görüyorsunuz?” şeklinde klasik İnsan Kaynakları sorusu sorulmasına rağmen, Ben insanları etkilemeyi başarır. Ben ile birlikte 3 kişi daha stajyer olarak seçilir ve Ben takım elbisesini giyerek ilk iş gününe başlar. Daha ilk günden yanında getirdiği çantası ve içindeki ajanda, kalem gibi teknolojik olmayan eşyalarıyla eski bir jenerasyondan geldiğini hemen farkettirir.Jules’in yanına stajyer olarak verildiğini gören çalışanlar Ben’e Jules’in ne kadar zor biri olduğunu söylemeye başlarlar ama Ben kendinden emin bir şekilde üstesinden gelebileceğini belirtir.Jules her sabah dosyaların karışık bir şekilde üst üste konulduğu çöplüğü andıran masayı gördüğünde içten içe çok sinirlenir ancak düzeltmek için de vakit bulamamaktadır. Bir sabah masanın düzenlenmiş olduğunu görünce bunu kimin yaptığını sorar ve Ben’in yaptığını öğrenince bunun şirkette bu ayki en başarılı iş olduğunu söyler. Böylece Julesin gözüne girmiştir. Zamanla iş dışındaki sohbetleriyle de Ben Julesin hayatında farketmeden önemli bir yere sahip olmuştur. Keyifli Seyirler...
हॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध चित्रपट ''The Intern'' हा जगभरात पाहिला गेला. त्याचा रिमेक लवकरच बॉलिवूडमध्ये तयार होतोय. यामध्ये मुख्य भूमिकेत दीपिका दिसणार आहे. विशेष म्हणजे कॅन्सरवर इलाज करुन परतलेले ऋषी कपूरही दीपिकासोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. याची अधिकृत घोषणा दीपिकाने तिच्या इनस्टाग्रामवर केली आहे.
काय आहे The Intern ?
The Intern हा चित्रपट खूप फेमस झाला. वाचकांपैकी अनेकांनी तो पाहिलाही असेल. 2015 मध्ये रिलिज झालेल्या या चित्रपटाला अनेक पुरस्कारही मिळाले. रोजच्या आयुष्यातला हळवा विषय यामध्ये मांडला गेला आहे. 70 वर्षांचे निवृत्त बेन हे एका कंपनीमध्ये इंर्टन म्हणून कामाला लागतात. त्यांनी बॉस असणारी अॅनी ही यंग, बिझनेसवुमन आणि एक आई आहे. तिच्या हाताखाली काम करताना येणारे अनुभव आणि मग अनेक गोड-कडु प्रसंग नाजुक पद्धतीने यामध्ये हाताळले गेले आहेत.
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Update! Good morning, let’s start the day with some great news! DEEPIKA PADUKONE ANNOUNCED A NEW MOVIE! Deepika Padukone and Rishi Kapoor will take on the iconic roles played by Anne Hathaway and Robert De Niro in #TheIntern. ... — #deepveer #life #deepikapadukone #queenofhearts #rishikapoor
या चित्रपटाच्या निमित्ताने ऋषी कपूर कमबॅक करणार आहेत. The Intern हा मुळ सिनेमा खूप शांत असा आहे. बॉलिवूडमध्ये आणि भारतातच्या प्रेक्षकांना तो कितपत रुजतो ते पाहावं लागेल. 'छपाक' ला अपेक्षीत यश प्राप्त झालेलं नाही. पण, या चित्रपटातून ती एक वेगळा प्रयोग करु पाहतेय. हा चित्रपट पुढील वर्षी 2021 ला रिलिज होणार आहे.