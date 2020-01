Happy Birthday Deepika: दीपिका पदुकाेनचे हे फोटो पाहून तुम्ही व्हाल थक्क!

पुणे : सध्या बॉलिवूडमधील टाॅपची अभिनेत्री म्हणजे दीपिका पदुकाेन होय. तिने खुप कमी कालावधीत बाॅलिवूडमध्ये आपले बस्तान बसविले आहे. सध्याच्या घडीला कायम लाईमलाfटमध्ये असणारी अभिनेत्री म्हणजे दीपिकाच होय. तिचे वैवाहिक जीवन देखील रणवीर सिंगसोबत खुप आनंदात जात आहे. तिचा आज तिचा ३४ वा वाढदिवस आहे. यामिमित्त आपण आज तिचे कधीही न पाहिलेले फोेटो पाहणार आहोत.

दीपिका पदुकाेनचा आज 34 वा वाढदिवस आहे. यंदाचा वाढदिवस तिच्यासाठी खूप खास असणार आहे. कारण, लग्नानंतरचा तिचा हा दुसरा वाढदिवस आहे. दीपिका आणि रणवीर मागील 2 वर्षांपुर्वी १४ आणि १५ नोव्हेंबरला लग्नाच्या बेडीत अडकले होते. त्यानंतर दीपिकाचे जीवन आणखीच फुलले आहे.

दरम्यान, लग्नानंतरचा तिचा हा दुसराच वाढदिवस आहे. लग्नानंतर अनेक अभिनेत्रींचं करिअर संपतं असं म्हटलं जातं. दीपिका पदुकोण मात्र याला अपवाद ठरली आहे.

View this post on Instagram

This is my favourite. Also, i’ve posted and updated a special section on my highlights of her tik tok videos only, you can watch from there anytime @indiatiktok @deepikapadukone #tiktok