'कभी,कभी जितने के लिए कुछ हारना पडता है, और हारकर'....

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये ज्या काही बेस्ट मुव्हीजचा समावेश होतो त्यात बाजीगर या चित्रपटाचे नाव घेतले जाते. क्राईम, सस्पेंन्स, थ्रिलर प्रकारातील बाजीगरने त्यावेळी रसिकांची प्रचंड पसंती मिळवली होती. अभिनय, संगीत, संवाद, कथा आणि दिग्दर्शन अशा सर्वच पातळीवर बाजीगरने बाजी मारली होती. या चित्रपटाला नुकतीच 27 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने त्याच्या काही आठवणींना दिलेला हा उजाळा. ‘बाजीगर’ हा त्यावेळी खूपच बोल्ड चित्रपट होता. त्याचा विचार ‘ए किस बिफोर डाईंग’ या पुस्तकातून आला होता. ती 1953 मध्ये आलेली कादंबरी होती. आम्ही हिंदीत भाषांतर केले होते.अशी आठवण या चित्रपटातील कलाकार दिलिप ताहिल यांनी सांगितली. अँटी-हिरो ही संकल्पना त्या काळात पहिल्यांदाच आली होती. त्यासाठी कथेत काही बदल करण्यात आले. दिग्दर्शक अब्बास-मस्तान यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आमिर, सलमान आणि अक्षय कुमार यांना विचारणा झाली. अक्षय कुमारसोबत अब्बास मस्तान यांनी ‘खिलाडी’ मध्येही काम केले होते. आमिर आणि सलमानप्रमाणे अक्षयनेही अँटी-हिरो त्यांच्या प्रतिमेच्या उलट असल्याचे म्हटले होते. बाजीगरसाठी सलमानलाही विचारणा झाली होती. सलमान त्या काळात इतका मोठा स्टार नव्हता. तो एक उदयोन्मुख कलाकार होता. सलमानचे वडील सलीम साहेब म्हणाले होते, हा खूपच बोल्ड विषय आहे. मात्र त्यावेळी सलमानचे आणि बाजीगरचे ट्युनिंग फारसे जमले नाही. आता बॉलीवूडचा किंग खान असणा-या शाहरुख तेव्हा ‘राजू बन गया जेंटलमन’ शूट करत होता. त्यावेळी त्याने या चित्रपटाची कथा ऐकल्यानंतर ताबडतोब त्यात काम करण्यास संमती दर्शवली. वितरकांनी ‘बाजीगर’ला नकार दिला होता, मात्र शाहरुखने अब्बास मस्तान आणि निर्मात्याला समजावले अशी आठवण बाजीगरमध्ये खलनायकाची भूमिका साकारणारे अभिनेते दिलीप ताहिल यांनी सांगितली.

बाजीगर या चित्रपटासाठी शाहरुख खानला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, अनु मलिकला सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शनासाठी आणि कुमार सानू यांना सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायकासाठी फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. “बाजीगर” हा 1993 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला होता आणि त्याने जगभरात 13.9 कोटींची कमाई केली.

