आयकर विभागाचा 'या' सुपरस्टारच्या घरावर छापा; 65 कोटींची रोकड जप्त

मुंबई : दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय याच्या घरावर आयकर विभागाने छापा घातला. यावेळी त्याच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात 65 कोटींची रोकड जप्त कऱण्यात आली आहे. विजयच्या घरावर छापा टाकल्यामळे त्याला सिनेमाचं शूटिंग अर्धवट सोडून घरी परतावं लागलं. रिपोर्टनुसार विजय सोबतच आणखी एक प्रोड्युसर आणि फायनान्सरच्या मदुराई आणि चेन्नईच्या घरांवर आयकर विभागानं छापा टाकला. एएनआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईमध्ये आतापर्यंत 65 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आणि अद्याप ही कारवाई संपलेली नाही.

दरम्यान, अभिनेता विजय त्याच्या आगामी मास्टर सिनेमाचं चित्रीकरण करण्यात व्यग्र होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाचे अधिकारी कोणतीही पूर्व कल्पना न देता विजयच्या सेटवर गेले. या मुळे काही तासांसाठी सिनेमाचं चित्रीकरण थांबवण्यात आलं होतं.

आयकर अधिकारी एजीएस सिनेमा आणि सिनेमाचे निर्माते अंबू चेलियन यांच्या संपत्तीची चौकशी करणार आहेत. एजीएस कंपनीअंतर्गत विजयच्या बिगिल या सिनेमाची निर्मिती झाली होती. या सिनेमाने ३०० कोटींहून अधिकची कमाई केली होती. सोशल मीडियावरही या सिनेमाच्या मिळकतीची खूप चर्चा रंगली होती.

