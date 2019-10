Happy Birthday Big B : महानायकाच्या 77 व्या वाढदिवशी वाचा त्यांचे गाजलेले 77 डायलॉग्ज!

बॉलिवूडमधील लिजेंड्री अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा आज 77 वा वाढदिवस! महानायक, बीग बी, शहेनशाह, अँग्री यंग मॅन अशा अनेक उपाध्या त्यांना देशभरातील जनतेने बहाल केल्या आहेत. 'सात हिंदुस्तानी'पासून सुरू झालेला हा प्रवास आजही तेवढ्याच उत्साहाने त्यांनी सुरू ठेवला आहे.

70 च्या दशकापासून ते आजपर्यंतच्या सिनेकारकीर्दीत अमिताभ बच्चन यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. भारदस्त आवाज आणि संवादफेक या त्यांच्या वैशिष्ट्यांमुळे जगभरातील अनेकजण त्यांच्या आजही प्रेमात आहेत. तसेच त्यांच्या चित्रपटांमधील अनेक संवाद आजही अनेकांच्या तोंडून आपण ऐकत असतो. अशाच त्यांच्या गाजलेल्या संवादांचा खजिना खास 'सकाळ'च्या वाचकांसाठी...

आनंद (1971)

1) आजतक तुम बोलते आये और मैं सुनता आया... आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे

2) मानता हु की ये जिंदगी की ताकत मौत से ज्यादा बडी है... लेकीन ये जिंदगी क्या मौत से बत्तर नहीं

3) आनंद मरा नहीं... आनंद मरते नहीं

बॉम्बे टू गोवा (1972)

4) रंग और रूप तो भगवान देता है... लेकीन उसकी हिफाजत करना अपने हाथ मैं हैं

जंजीर (1973)

5) जब तक बैठनें को ना कहा जाए चुपचाप शराफत से खडे रहो... ये पुलीस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं

6) आज के बाद अपने आदमियो से केहदो की हमेशा तुम्हारे नजदीक रहें... क्यूँ की तुम्हारी नजदीक की नजर कमजोर हैं

7) कल सुबाह तक तुम्हारे सब जुआखाने और काले धंदे बंद हो जाने चाहिये

अभिमान (1973)

8) पहले मैं अकेला था... और अब मैं बिलकुल अकेला हुं

नमक हराम (1973)

9) हम मैं खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए

10) है किसी मां के लाल में हिम्मत, जो मेरे सामने आए

रोटी कपडा और मकान (1974)

11) हालाथ जब जखड लेते हैं... तो इंसान बुरी से बुरी बात सोचता हैं

मजबूर (1974)

12) मैने रोव्हॉल्वर पेहली बार उठाया है... लेकीन इतना जानता हूं की ट्रिगर दबाने से गोली चलती हैं

दीवार (1975)

13) मैं आज भी फेंके हुए पैंसे नहीं उठाता

14) आज खुश तो बहुत होंगे तुम

15) इसे अपनी जेब मैं रखले पीटर... अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकालकर हीं खोलुंगा

16) मैं जब भी किसींसे दुश्मनी मोड लेता हूं... तो सस्ते मेहेंगे की परवाह नहीं करता

17) सपने भी समूनदर की लेहरों की तरहा... हकीकत की चट्टानो से टकरातें ही टूट जाते हैं

18) जाओ, पहले उस आदमी का साइन ले के आओ, जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। पहले उस आदमी का साइन ले के आओ, जिसने मेरी मां को गाली दे के नौकरी निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन ले के आओ, जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था... ये... उसके बाद, उसके बाद मेरे भाई तुम जहां कहोगे, मैं साइन कर दूंगा

19) सुना हैं लिफ्ट की दीवारो के कान नहीं होते

20) आज मेरे पास बिल्डींगे हैं, प्रॉपर्टी हैं, बँक बॅलन्स हैं, बंगला हैं, गाडी हैं... क्या हैं, क्या हैं तुम्हारे पास?

21) उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श... किस काम के हैं ये तुम्हारे उसूल... तुम्हारे सारे उसूलो को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती

22) जिस काम के लिए आपने मुझे रखा हैं, वो काम कैसे किया जायेगा... ये सोचना भी मेरा काम हैं

23) तुम्हारी जैसी लडकीया अपना नाम कपडो की तरहा बदलती हैं

शोले (1975)

24) तुम्हारा नाम क्या हैं बसंती?

25) मुझे तो सब पुलीस वालो की सुरते एक जैसी लगती हैं

26) अब क्या करू मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा हैं

27)घड़ी-घड़ी ड्रामा करता है, नौटंकी साला

चुपके-चुपके (1975)

28) गोभी का फूल, फूल होकर भी फूल नहीं, सब्‍जी है। इसी तरह गेंदे का फूल, फूल होकर भी फूल नहीं है

कभी-कभी (1976)

29) बड़ी हिम्मत चाहिए, विजय साहब, बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए, दाग दामन पर नहीं दिल पे लिया है मैंने

हेरा फेरी (1976)

30) मंजिल तक पहुनचने के लिए होश नहीं, जोश की जरूरत होती हैं

अमर अकबर एंथोनी (1977)

31) एैसा तो आदमी लाइफ में दोइच टाइम भागता है, ओलिंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो

32) अपून ने भी एक मारा, पर सॉलिड मारा

डॉन (1978)

33) डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

34) डॉन जख्मी है तो क्या... फिर भी डॉन है

मुकद्दर का सिकंदर (1978)

35) गोवर्धन सेठ समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते.

त्रिशूल (1978)

36) जिसने 25 साल से अपनी मां को थोड़ा-थोड़ा मरते देखा हो उसे मौत से क्या डर

काला पत्थर (1979)

37) पेन इज माय डेस्टिनी एंड आई कांट अवाइड इट

मिस्‍टर नटवरलाल (1979)

38) अरे ये जीना भी कोई जीना है, लल्‍लू

कालिया (1981)

39) आप ने जेल की दीवारों और जंजीरों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा

40) हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है.

लावारिस (1981)

41) अपुन वो कुत्ते की दुम है, जो बारह बरस नाल के अंदर डाल के, नल्ली टेढ़ी करके रखो, लेकिन फिर भी अपुन सीधा नहीं होता

सत्ते पे सत्ता (1982)

42) दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है

नमक हलाल (1982)

43) आय कॅन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज. भैरों बिकम्स बैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो

कुली (1983)

44) बचपन से है सर पर अल्‍लाह का नाम, और अल्‍लाह रखा है मेरे साथ, बाजू पर है सात सौ छियासी का बिल्‍ला, बीस नंबर बीड़ी पीता हूं, काम करता हूं कुली का और नाम है इकबाल

45) जिसके सीने में दिल ही नहीं, उसे दिल का दौरा क्या पड़ेगा

शराबी (1984)

46) हां डैडी लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है, जिसके हाथ में मेन स्विच है, ज़िंदगी, तकदीर ये सब, असली करंट तो वहीं से आता है, उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो.

47) जिंदगी का तंबू तीन बंबू पर खड़ा है... शायरी, शराब और आप

48) जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है

शहंशाह (1988)

49) रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह.

अग्निपथ (1990)

50) विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उमर 36 साल, 9 महीना 8 दिन ये..ये 16वां घंटा चालू है.

51) ये टेलीफोन भी अजीब चीज है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है

52) पगार बढ़ाओं... 1500 रुपए में घर नहीं चलता, साला इंसान क्या चलेगा

खुदा गवाह (1992)

53) मेरे हाथ लोहे की जंजीर से नहीं... दोस्ती के धागे से बंधा है

54) जिन मुसाफिरों की मंझिले अलग अलग हो जाए... वो साथ साथ नहीं चला करते

मेजर साब (1998)

55) डोंट मेस विद द आर्मी

सूर्यवंशम (1999)

56) सूर्यवंशम एक आग है इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योती है... दुश्मनो के लिए उतनी ही ज्वाला, भून डालो इस कमबख्त को

57) आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत मे नही जायेगा... यहीं बेहेस होगी, यहीं पर फैसला होगा और सजा भी यहीं पर दी जायेगी

मोहब्बतें (2000)

58) इस इमारत की नीव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वॉयलन और चेहरे पे मुस्कान लिए उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता

कभी खुशी कभी गम (2001)

59) पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं

60) कभी कभी घर के बच्चे, घर के बढों को सहीं रास्ते दिखा देते है

बागबान (2003)

61) प्यार ही तो वो जादू है, जो उम्रभर जवान बनाये रखता है

62) जब बच्चे अपने मा-बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नही दे सकते, मान-सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मै कभी माफ नहीं करता

63) एक बाप अगर अपने बेटे की झिंदगी का पेहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वहीं बेटा अपने बाप के आखरी कदम उठाने मैं उसे सहारा क्यूँ नहीं दे सकता

खाकी (2004)

64) हिम्मत उसके पास होती है, जिसके दिल मे सच्चाई हो

65) मै तुम्हे इतनी बार मारुंगा, शरीर मे इतने जख्म दूँगा, की दर्द भी परेशान हो जायेगा की उठे तो कहाँ से उठें

सरकार (2005)

66) मुझे जो सहीं लगता है मै करता हूँ... वै चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पुरी सिस्टम के खिलाफ क्यू ना हो

67) नजदीकी फायदा देखने से पहले... दूर का नुकसान सोचना चाहिए

सरकार राज (2008)

68) अपनी शर्तों पर जीने वाले को किमत चुकानी पडती है, मुझे जो सही लगता है, मै करता हूँ

वज़ीर (2016)

69) जिंदगी और शतरंज में यहीं तो फर्क है, जिंदगी मे दुसरा मौका मिलता नहीं... यहाँ शतरंज मे मिल जाता है

70) शतरंज वक्त का खेल जरूर है यार... पर उसे खेलने का कोई वक्त नहीं

71) मौत तो एक दिन मुयान है, नींद क्यू रात भर नहीं आती... हम वहाँ है, जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती

पिंक (2016)

72) नो.. नो यॉर ऑनर, न सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है यॉर ऑनर... इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती, न का मतलब न ही होता है, माई क्लाइंट सैड नो यॉर ऑनर, एंड दीज़ ब्वॉयज़ मस्ट रियलाइज, No का मतलब No होता है. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों न हो... No means No... एंड When समवन सेस सो.... यू Stop.

73) किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस कर बात नहीं करना चाहिए और उसे छूना नहीं चाहिए क्योंकि लड़का उसे इशारा 'HINT' समझता है। उसकी हंसी को हां समझता है। लड़की का हंसने बोलने वाला स्वभाव उसके चालू होने का सुबूत बन जाता है

74) हमारे यहां घड़ी की सुई कैरेक्टर तय करती है। रात को जब लड़कियां सड़क पर अकेले जाती हैं तो गाड़ियां रूक जाती हैं और उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आईडिया किसी को नहीं सूझता

75) किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि लड़के को लगता है कि शराब पी सकती है तो सोने में भी नहीं कतराएगी। शराब लड़की का खराब कैरेक्टर तय करता है। लड़कों का नहीं, लड़कों के लिए बस ये खराब आदत है

बदला (2019)

76) वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है... और सच और झूठ के फर्क को नहीं जानता है

77) बदला लेना हर बार सहीं नहीं होता... लेकिन माफ करना भी हर बार सहीं नहीं होता

