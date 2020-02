रितेश जेनेलियाला म्हणतो, 'हॅपी अॅनिव्हर्सरी बायको'

बॉलिवूडमधलं क्यूट कपल अशी ओळख असलेल्या रितेश देशमुख आणि जेनेलियाच्या आज लग्नाचा वाढदिवस! 2012मध्ये विवाहबद्ध झालेलं हे जोडपं आता संसाराची 8 वर्षे पूर्ण करत आहेत. या दोघांकडेही नेहमी एक आदर्श कपल म्हणून बघितलं जातं. रितेश-जेनेलिया आणि त्यांची दोन मुलं रियान-राहिल यांच्या चौकोनी आणि गोड कुटूंबाचं नेहमीच सगळ्यांना कौतुक राहिलं आहे. त्या दोघांच्या वाढदिवसाच्या आणि अॅनिव्हर्सरीच्या पोस्ट नेहमीच हटके असतात. आजही दोघांनी 'लय भारी' पद्धतीने एकमेकांना शुभेच्छा दिल्यात. चला तर बघू रितेश आणि जेनेलियाने आज एकमेकांना कसं विश केलंय...

Video: रितेश-जेनेलियाचा रोमँटिक अंदाज तुम्ही एकदा बघाच!

रितेशची आजची सकाळ ही खूप खास होती, कारण बायको जेनेलियाने त्याला लग्नाच्या वाढदिवशी सकाळी सकाळी एक मस्त रोमँटिक व्हिडिओ शूट करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. या व्हिडिओमध्ये त्यांची लव्हस्टोरी सुरू झाल्यापासूनचे गोड फोटो आहेत. आधी रिलेशनशिप आणि मग लग्न असा सुंदर प्रवास केलेल्या या दोघांनी मस्त मस्त फोटो या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळतात. या व्हिडिओमुळे रितेश-जेनेलियाच्या लव्हस्टोरीला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला आहे.

Video : 'तुझे मेरी कसम' म्हणत रितेश-जेनेलिया शेतात करताहेत रोमान्स

Dearest Forever,

Grow old along with me,

I promise the best is yet to come Happy Anniversary @riteishd Just to let you know I Love being my Husband’s wife . #since2002 pic.twitter.com/QQoR2TlaGd

