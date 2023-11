By

Aadar Jain makes it official with Alekha Advani: बॉलिवूडच्या स्टार किड्समध्ये प्रसिद्ध असलेला आणि करीना कपूर खानचा चुलत भाऊ आदर जैन हा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. आदरचे नाव यापुर्वी अभिनेत्री तारा सुतारियासोबत बरेच दिवस जोडले गेले होते. दोघांनी जवळपास 3 ते 4 वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर ब्रेकअप केले. मात्र आता तारा सोबत ब्रेकअपनंतर आदर आता पुन्हा प्रेमात पडला आहे.

आदरने सोशल मीडियावर आपल्या नव्या नात्याची घोषणा केली आहे. मनोज जैन आणि रीमा जैन यांचा मुलगा आधार जैन हा आता अलेखा अडवाणीला डेट करत आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट शेयर करत आदरने या नात्याचा खुलासा केला. त्यामुळे आता अलेखा अडवाणी कोण आहे असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला आहे.

आदरने त्याची मैत्रीण अलेखा अडवाणीसोबतचा एक रोमँटिक फोटो शेयर केला आहेत ज्यात ते दोघेही लिव्हिंग रूममध्ये एकमेकांचा हात धरून बसलेले दिसत आहेत. अलेखाला टॅग करत आधारने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, "माझ्या जीवनातील प्रकाश."

अलेखाबद्दल सांगायचे तर ती 'वे वेल'ची क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहे. ही कंपनी सामाजिक कार्य आणि इतर कामांसाठी ओळखली जाते. यासोबतच अलेखा एक मॉडेल आहे. तिने कपडे आणि ज्वेलरी ब्रँडसाठी काम केले आहे. आता ती आदरमुळे चर्चेत आली आहे.

आदर हा लोकप्रिय स्टार किड असल्याबरोबरच त्याने अभिनय क्षेत्रातही काम केले आहे. त्याने 'कैदी बँड' आणि 'हॅलो चार्ली' सारख्या चित्रपटात काम केले आहेत.