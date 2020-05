आमिर खानच्या ‘या’ चित्रपटाने अमेरिकेमध्ये रचला नवा विक्रम

मुंबई : संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असल्यामुळे लोक घरातून बाहेर पडू शकत नाहीत. भारतातील लॉकडाऊन आता 17 मे पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परंतू काही भागातील लोकांना या लॉकडाऊनपासून थोडीफार सुटका मिळाली आहे. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादूर्भावामुळे सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लॉकडाउनच्या दिवसांत अभिनेता आमिर खानची मुख्य भूमिका असलेला 'थ्री इडियट्स' चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आमिर खानचा हा चित्रपट त्याच्या अभिनय कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटाला फक्त भारतातच नाही तर तर परदेशातही खूप प्रेम मिळत आहे. अमेरिकेमध्ये (यूएसए) सध्या ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटाला खूप पसंती दिली जात आहे. हे ही वाचा - ऐश्वर्याने भारतीय संस्कृतीची खिल्ली उडवणाऱ्या अँकरला जेव्हा लगावली होती चपराक..पहा व्हिडिओ चीनमध्ये या चित्रपटाने चांगली कमाई केली होती. त्यानंतर आता हा चित्रपट अमेरिकेमध्येही (यूएसए) चर्चेचा विषय ठरतो आहे. हा चित्रपट अमेरिकेतील लॉकडाऊनदरम्यान सर्वात जास्त पाहिला जाणारा चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी या बातमीने सर्वात जास्त खूश झाले आहे. ते म्हणाले की, 'मी खूप आनंदी आहे कारण जो चित्रपट आम्ही दहा ते अकरा वर्षांपूर्वी बनवला होता. त्या चित्रपटाला आजही प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळत आहे.' 2009 साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातील 'आल इज वेल' हा डायलॉग खूप हिट ठरला होता. आमिरसोबतच या चित्रपटात अभिनेत्री करिना कपूर खान, अभिनेता शर्मन जोशी, आर माधवन, बोमन ईरानी सारख्या कलाकारांनी त्यांच्या भूमिकांना न्याय दिला. हा चित्रपट जरी कॉमेडी असला तरीही या चित्रपटातून एक महत्त्वपूर्ण संदेशही प्रेक्षकांना देण्यात आला. त्यावेळी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर छप्पर फाडके कमाई केली होती. या चित्रपटामधील रँचो, फरहान, राजू या तीन मित्रांनी धमाल केली. सिनेरसिकांना त्यांच्या कॉलेड डेजची आठवण करुन देणारा हा चित्रपट होता. चित्रपट प्रदर्शित होऊन दहा वर्ष उलटली असली तरी अजूनही साता समुद्रापलिकडे 'थ्री इडियट्स' पाहिला जात आहे. हॉलिवूड चित्रपटांनाही थ्री इडियट्स चित्रपटाने मागे टाकले आहे. 'द डार्क नाईट', 'एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर', 'इनसेप्शन', 'मॅरेज स्टोरी' आणि 'द प्लॅटफॉर्म' सारख्या हॉलिवूडमधील गाजलेल्या चित्रपटांना मागे टाकत अमेरिकेत 'थ्री इडियट्स' चित्रपटाने बाजी मारली आहे. aamir khan 3 idiots most watched movie in america during lockdown

