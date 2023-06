Sholay: अमजद खान ऐवजी 'हा' कलाकार साकारणार होता शोलेतला 'गब्बर'.. पण अचानक..

Sholay Movie Gabbar News : गेली कित्येक पिढ्यांना ठाऊक असलेला आणि प्रत्येकाचाच आवडीचा असलेला एक चित्रपट म्हणजे शोले. रमेश सिप्पी यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि '१९७५' मध्ये आलेला शोले हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा खळबळ उडवून दिली होती. अक्षरशः लोक पाच पाच वेळा हा चित्रपट पहायचे. लव्ह, ड्रामा,अ ॅक्शन सगळ्याच बाजूने परिपूर्ण असा हा चित्रपट प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतला.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), धर्मेंद्र (Dharmendra), हेमा मालिनी (Hema Malini), संजीव कुमार (Sanjiv Kumar), अमजद खान (Amjad khan) आणि जया बच्चन (Jaya Bachchan) यासारख्या कलाकारांनी सजलेला हा चित्रपट चांगलाच गाजला.

याच चित्रपटाची एक खास बात आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..

(actor amjad khan was not first choice for gabbar singh in sholay ramesh sippy wants danny denzongpa for this role)

'शोले' हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर २८६ आठवडे म्हणजे पाच वर्षे चित्रपटगृहात होता. या चित्रपटातील एक पात्र इतकं गाजलं की आजही गल्ली पासून दिल्ली पर्यन्त त्या पात्राचे नव घेतलेच जाते ते म्हणजे, गब्बर..

या चित्रपटात 'गब्बर' हा गुंड दाखवण्यात आला आहे. ज्याची लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वांमध्ये दहशत आहे. चित्रपटाच्या मध्यवर्ती असलेलं हे पात्र अभिनेते अमजद खान यांनी साकारलं आहे.

हे पात्र इतकं हिट झालं की, आजही गब्बर म्हंटलं की अमजद खान आठवतात. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, गब्बर साकारण्यासाठी अमजद खान यांना दिग्दर्शकाने नकार दिला होता.

sholay movie news sakal

दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांना 'गब्बर' या भूमिकेसाठी अभिनेते डॅनी डेन्जोप्पा हवे होते. ही भूमिका डॅनी यांनीच साकारवी असा त्यांचा अट्टहास होता. (Bollywood news) डॅनी यांनी जेव्हा युय चित्रपटाची संहिता वाचली तेव्हा त्यांनी एका क्षणात होकार दिला .

पण जेव्हा चित्रीक सुरू झालं, तेव्हा डॅनी यांच्या दोन चित्रपटांच्या तारखा जुळत नव्हत्या, त्यावेळी नाईलाजाने डॅनी यांनी हा चित्रपट सोडला.

त्यानंतर अमजद खान यांचे नाव सुचवण्यात आले. परंतु चित्रपटाचे लेखक जावेद अखतर यांना अमजद यांचा आवाज आवडला नाही, हा आवाज खूपच पातळ असून गब्बरला शोभणार नाही, असं त्यांचं मत होतं.

पण सिप्पी यांनी अमजद यांना सोबत घेऊन हा चित्रपट केला आणि अमजद यांनी हे पात्र इतकं लीलया साकारलं की नवा इतिहासच घडवला गेला.