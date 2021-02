अमिताभ यांची नात,जावेद जाफरीचा मुलगा ' भानगड' काय?

मुंबई - बॉलीवूडचे शहेनशहा बिग बी अमिताभ बच्चन यांची नात नव्या नवेली नंदा आणि प्रसिध्द अभिनेता, डान्सर जावेद जाफ्री याचा मुलगा मीजान यांच्यातील नात्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या दोघांमधील नात्याविषयक बोलले जात असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात नेटक-यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ज्या प्रमाणात नेटवर चर्चा होत आहे ते पाहून मिजानचे वडिल जावेदनं त्याविषयी खुलासा केला आहे. नव्यानं सांगितले आहे. मात्र त्यांचे फोटो पाहून चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अमिताभ यांची नात नव्या नवेली नंदा आणि जावेद जाफरीचा मुलगा मीजान यांच्या रिलेशनशिप वरुन सतत चर्चा होताना दिसते. त्या दोघांचाही सोशल मीडिय़ावर फॅन फॉलोअर्स मोठा आहे. ते दोघेही एकमेकांच्या पोस्टला कमेंट करताना दिसतात. त्यावरुन त्यांच्यात कायतरी चालू आहे असा अंदाज फॅन्सनं लावला आहे. मात्र त्या दोघांनीही त्यावरुन कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सोशल मीडियावर चाललेली चर्चा ही त्यांच्या पालकांच्या कानावर गेली. नव्याच्या आणि मीजानच्या वाढत्या चर्चेविषयी त्यांना बोलावे लागले. यात जावेद जाफरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. जावेद यांनी ज्या पध्दतीनं नव्या आणि मीजानच्या नावाची चर्चा सुरु झाली आहे ते पाहून नाराज झालो आहे. लोकं काही विचार न करता बोलायला सुरुवात करतात. जावेद यांना अखेर त्या दोघांच्या नात्याबद्दल सांगावे लागले. ते म्हणाले नव्या आणि मीजान हे दोघेही चांगले मित्र आहेत. ते एकमेकांना शाळेत असल्यापासून ओळखतात. ते एकत्र शिकले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात चांगले बाँडिग आहे. लोकांना काय नेहमी चर्चेसाठी मुद्दे हवे असतात. चांगले मित्र असण्याचा अर्थ हा नेहमीच वेगळा काढला जातो. ही दोन्ही मुले एकत्रपणे मोठी झाली आहेत. अशावेळी त्यांच्यात मैत्री असणे स्वाभाविक आहे. माझी मुलगी आणि नव्या या दोघेही चांगल्या मैत्रिणी आहेत. जावेद यांनी सांगितले की, मीजान आणि नव्या यांच्या मित्रांचा एक कॉमन ग्रुप आहे. एवढेच नव्हे तर सारा अली खान आणि मीजान हेही एका शाळेत होते. त्यांचे एकमेकांच्या घरी येणे जाणे असते. ते सगळेजण एकत्र असतात. त्यामुळे त्यांच्या नावाची चर्चा होणे साहजिकच आहे. मात्र ते खरं नाही. मीजान आणि नव्या नवेली नंदा यांच्या नावाची चर्चेवर नव्यानं प्रतिक्रिया दिली आहे. मीजानंही तेच सांगितले जे त्याच्या वडिलांनी सांगितले होते. तो म्हणाला होता. नव्या माझी चांगली मैत्रिण आहे तिच्यासोबत मी काही रिलेशनशिप मध्ये नाही.

Web Title: actor and dancer javed jaffery speaks out on Amitabh bachchan grand daughter navya naveli nanda and meezaan relationship status