2006ची मिस इंडिया वर्ल्ड कोरोना पॉझिटिव्ह, होम क्वॉरंटाईन

मुंबई: गेले काही दिवस बॉलीवुडमध्ये अनेक कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस समोर येत आहेत. अशातच आता अभिनेत्री आणि 2006ची मिस इंडिया वर्ल्ड नताशा सूरी हिची कोरोना चाचणी रविवारी पॉझिटिव्ह आली आहे आणि सध्या ती आपल्या घरी क्वारन्टाईन आहे असे तिने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून सांगितले. या महिन्याच्या सुरुवातीला ती पुण्यात गेली होती आणि मुंबईत परतल्यानंतर लगेचच ती आजारी पडली. अभिनेत्री आणि माजी मिस इंडिया वर्ल्ड नताशा सुरी हिने सांगितले की, "माझी कोरोना चाचणी रविवारी पॉझिटिव्ह आली आणि आत्ता मला घरीच क्वारन्टाईन राहण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला काही कामानिमित्त मी पुण्याला गेले होते. तिथेच मला कोरोनाची लागण झाली आहे असं मला वाटलं. कारण त्यानंतरच मी आजारी पडले. माझ्या कुटुंबातील सदस्यसुद्धा आजारी पडले आहेत आणि त्यांचीही चाचणी केली असून आम्ही अहवालाची वाट पहात आहोत. मी घरीच काटेकोरपणे औषधोपचार करत आहोत आणि आम्हाला पटापट बरे देखील वाटत आहे. ती आता तिच्या आगामी एमएक्स प्लेयरची सिरीज "डेंजरस" च्या प्रमोशनसाठी बिपाशा बासू आणि करणसिंग ग्रोव्हर यांच्यासह आपल्याला दिसणार नाही. (संपादनः पूजा विचारे) Actor and former Miss India World Natasha Suri tested positive for COVID 19

