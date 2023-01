Surjeet Singh Rathore Arrested: विनयभंग केल्याप्रकरणी अभिनेता सुरजित सिंह राठोडला अटक!

By

Surjeet Singh Rathore Arrested: मुंबईतील बांगूरनगर पोलिसांनी करणी सेनेचे नेते आणि अभिनेता सुरजित सिंह राठोडला अटक केली आहे. मॉडेलचा विनयभंग आणि छळ केल्याप्रकरणी त्याला अटक केली. या मॉडेलने सुरजित सिंग राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप करत मुंबईतील बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे. पोलिसांनी भादंवि कलम 354(a)(d), 500,509,501,67 अन्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू करत आहेत.

(actor and Karni Sena leader Surjeet Singh Rathore arrested by mumbai police for molesting, harassing model nsa95)