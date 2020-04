कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत देणार पगार मग कर्ज घ्यावे लागले तरी चालेल, अभिनेत्याचा खुलासा

मुंबई- कोरोना विषाणू देशभरात झपाट्याने वाढत आहे. सरकार या विषाणूला रोकण्यासाठी बरीच मेहनत करत आहेत. सरकारला मदत म्हणून चित्रपटसृष्टीतील कलाकार ही मदतीसाठी पुढे येत आहेत. अभिनेता अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरूख खान, सलमान खान, ह्रतिक रोशन सारख्या कलाकारांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली आहे. तर असे बरेच कलाकार आहेत जे त्यांना जमेल तशी वेगळ्या पद्धतीने मदत करत आहेत. या यादीमध्ये आता 'अंग्रेजी मिडीयम' मधील इरफान खानचा सहकलाकार अभिनेता दिपक डोब्रियालचं देखील नाव जोडलं गेलं आहे. हे ही वाचा: बिग बॉस फेम अभिनेत्री देवोलिनाने लॉकडाऊनमध्ये केलं असं काही काम जे पाहून चाहत्यांनाही वाटला अभिमान दिपकने आपल्या कामगारांना परिस्थीती कितीही बिकट असली तरीही त्यांचे पगार वेळोवेळी देणार, मग त्यासाठी त्याला कर्ज काढावे लागले तरीही ते मी करेन असे सांगितले आहे. एका वृत्तपत्राशी बोलताना दिपक यांनी खुलासा केला आहे. दिपक म्हणाला की,' मला फार आश्चर्य वाटतं की आपल्या सारख्या लोकांना या कठीण काळात एवढा त्रास होत आहे, तर गरीब या परिस्थितीचा कसा सामना करत असतील? माझ्यासाठी सहा ते सात जण काम करतात. प्रत्येकाची वेगवेगळी काम आहेत. मी त्यांना वचन दिले आहे की त्यांना मी वेळोवेळी पगार देत राहणार आहे. त्यासाठी मला कर्ज घ्यावे लागले तरी चालेल पण मी त्यांना पगार देणं थांबवणार नाही. मला शक्य त्या पद्धतीने मी त्यांची काळजी घेईन.' तो पुढे म्हणाला की, 'इतर कलाकार जितकी मदत करत आहेत, तितकी तर मी करू शकत नाही. पण मला जितकं शक्य होईल तितकं मी नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करेन. मी वर्षांतून एकच चित्रपट करतो. माझ्याकडे आर्थिक मदत करण्यासाठी फार पैसे नाहीत पण ह्या पद्धतीने मदत करू शकतो आणि ते मी यापुढेही करत राहिन.' सध्या दिपक उत्तराखंडमध्ये आपल्या कुटुंबापासून दूर अडकला आहे. काही दिवसांपूर्वी तो उत्तराखंडमध्ये अभिनेते मनोज वाजपेयी यांच्यासोबत एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी तेथे गेले होते. actor deepak dobriyal promises to pay his staff during lockdown even if he has to take a loan

