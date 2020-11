फराज खानची मृत्युशी झुंज अखेर ठरली अपयशी

मुंबई - मेहंदी, फरेब यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम करणा-या फराज खानवर गेल्या काही दिवसांपासून बंगलोरमधील एका हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. अखेर आजारपणामुळे त्याचे निधन झाले आहे. तो मेंदूच्या विकाराने मागील अनेक महिन्यांपासून त्रस्त होता. त्याच्याकडे उपचारासाठी पुरेसे पैसेही नव्हते. यासाठी अभिनेत्री पूजा भट हिने लोकांना मदतनिधीसाठी आवाहन केले होते. यावेळी बॉलीवूडचा भाईजान सलमान खान त्याच्या मदतीला धावून आला होता.

अभिनेत्री पूजा भटने फराजच्या निधनाबद्दल माहिती दिली आहे. तिने सोशल मीडियावर निधनाबद्दलची पोस्ट शेयर केली आहे. फराज हा खोकल्याच्या आजारानेही त्रस्त झाला होता. त्यासाठी त्याला बंगलोरच्या एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तो गेल्या काही दिवसांपूर्वी आयसीयुमध्ये होता. नंतर त्याच्या प्रकृतीत बिघाड होत गेल्याने त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. शेवटी त्याची प्राणज्योत मालवल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

याविषयी अधिक माहिती देताना पुजा भटने सांगितले की, आता फराज खान या जगात राहिलेला नाही. हे सांगताना माझ्या मनाला खुप वेदना होत आहेत. ज्यावेळी त्याला आपल्या सर्वांची गरज होती तेव्हा त्याला आपण सर्वांनी मोठा आधार दिला. त्याच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरुन येणारी नाही. आपल्या सर्वांची भावांजली त्याच्यासोबत असु देत. असे आवाहन तिने केले आहे.

#FaraazKhan

May 1970-Nov 2020

May your music always play across time and space pic.twitter.com/Rw0SdkMym5

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) November 4, 2020