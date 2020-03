कोरोनासोबत लढण्यासाठी बाहुबली प्नभासने घेतला पुढाकार, केले एवढे कोटी रुपये दान..

मुंबई- कोरोनामुळे देशभरात हाहाकार माजला आहे..दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत चालली आहे...यावर खबरदारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी संपूर्ण देश २१ दिवसांकरिता लॉकडाऊन करणार असल्याची घोषणा केली..हा लॉकडाऊन १४ एप्रिलपर्यंत असणार आहे..या काळात चित्रपटगृह, मालिका आणि सिनेमांचे शूटींगही बंद ठेवण्यात आले आहेत..परिणामी दिवसावर पोट असणा-यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे..या इंडस्ट्रीतही दिवसाच्या कमाईवर घर चालवणा-यांची संख्या जास्त आहे..त्यामुळे सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गज यासाठी पुढे येऊन वेगवेगळ्या मार्गांनी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.. हिंदी सिनेसृष्टीसोबतंच दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचीही हिच अवस्था आहे..रजनीकांत यांनी अशा कामगारांसाठी पुढाकार घेतल्यानंतर आता टॉलीवूडमधून अनेकांनी मदतीचे हात पुढे केले आहेत..

बाहुबली फेम प्रभासने कोरोना व्हायरच्या संकटातून वाचण्यासाठी ४ कोटी रुपये दान केले आहेत..यातील ३ कोटी रुपये प्रभासने पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीसाठी दिले आहेत तर १ कोटी रुपये विभागून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या मदत निधीसाठी दान केले आहेत..

दाक्षिणात्य सुपरस्टार प्रभास काही दिवसांपूर्वी जॉर्जियामधून परत आला होता..जॉर्जियामध्ये त्याचा आगामी सिनेमा 'प्रभास २०' चं शूटींग सुरु होतं..तिथे त्याच्यासोबत अभिनेत्री पूजा हेगडे देखील होती.तिथून परतल्यानंतर प्रभास आणि पूजा या दोघांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सेल्फ क्वारंटाईन करुन घेतले आहे..

The lockdown situation while mandatory to deal with the #CoronaCrisis,also adversely impacts the lives of daily wage workers & lower income groups in the country including the #TeluguFilmIndustry.Keeping this in mind I am donating Rs.1 Cr for providing relief to the Film workers. — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 26, 2020

प्रभासच्या आधी पवन कल्याणने २ कोटी रुपये, त्यांचा भाचा रामचरणने ७० लाख रुपये त्यांचे वडिल तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवींनी १ कोटी रुपये आणि युवा सुपरस्टार महेश बाबुने १ कोटी रुपये मदत निधीसाठी दान केले आहेत.

I will be donating Rs.1 crore to PM relief fund to support our https://t.co/83OmZ9biYX Sri @narendramodi ji,in turbulent times like this. His exemplary and inspiring leadership would truly bring our country from this Corona pandemic. — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) March 26, 2020

Hope this tweet finds you in good health. At this hour of crisis, inspired by @PawanKalyan garu, I want to do my bit by contributing to aid the laudable efforts of our governments...

Hope you all are staying safe at home! @TelanganaCMO @AndhraPradeshCM @PMOIndia @KTRTRS pic.twitter.com/Axnx79gTnI — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 26, 2020

बाहुबली प्रभासची जादू अजूनही प्रेक्षकांच्या डोक्यातून गेलेली नाही..'बाहुबली' नंतर प्रभासचा 'साहो' हा सिनेमा बॉक्स ऑफीसवर फार खास प्रदर्शन करु शकला नाही..मात्र त्यासाठी प्रभासच्या सिनेमानिवडीला प्रेक्षकांनी दोष दिला...तरीही 'साहो'मुळे निराश झालेल्या प्रेक्षकांना प्रभासच्या आगामी सिनेमाची मोठ्या प्रमाणावर उत्सुकता आहे..

