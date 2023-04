Salaar Release Date: प्रभासने चाहत्यांना दिली आणखी एक भेट, 'सालार' या दिवशी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

The Most Violent Man is coming soon with the full package to blow your mind on Sep 28th, 2023.



Hello @RCBTweets, let’s unleash the Rebel mode this year 🔥#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel #VijayKiragandur#RCBxHombale @hombalefilms pic.twitter.com/ueQT3qC2aH