अभिनेता राहुल बोस देणार फिटनेस टिप्स, ऑनलाईन फिटनेस फेस्टिव्हलमध्ये होणार सहभागी 

मुंबई : सध्या करोना विषाणूचा वाढता संसर्ग पाहता संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आलं आहे. कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे लॉकडाऊनमध्येही वाढ होत आहे. अशातच देशभरातील चित्रीकरण बंद करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक कलाकार आपापल्या परीने आपला विरंगुळा करताना दिसतात. कलाकारही हा क्वारंटाईनचा काळ एन्जॉय करत आहेत. या काळात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी वेगवेगळे ऑनलाईन आणि लाईव्ह कॉन्सर्ट आणि शो करण्यात आले आहेत. अशातच कोरोना विषाणूला रोकण्यासाठी एका वेलनेस फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'बिईंग योगा' असे या कार्यक्रमाचे नाव आहे. या लॉकडाऊनमध्ये सगळे जण घरातच राहून आपल्या फिटनेसकडे देखील लक्ष देत आहेत. हे ही वाचा - जुनं ते सोनं, दूरदर्शनच्या 'या' मालिकेने केला जागतिक विक्रम त्यांच्यासाठी 'बिईंग योगा' या वर्चुअल वेलनेस फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये अभिनेता राहूल बोस सहभागी होणार आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये तो सहभागी होऊन काही फिटनेस टिप्स, योगाचे मार्गदर्शन आणि या फेस्टिव्हलमध्ये इतरांना सहभागी होण्यासाठीचे आवाहन तो करणार आहे. 'बिईंग योगा' या वर्चुअल वेलनेस फेस्टिव्हलमध्ये राहूल सोबत विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती सहभागी होणार आहेत. आणि ते सर्व योगचे महत्व सांगणार आहेत. राहूलसोबत आशीष विद्यार्थी, टेनिसपटू महेश भूपति, मुकेश बंसल, लोबसांग सांगे, राधानाथ स्वामी, बीके शिवानी, साध्वी भगवती, ईरा त्रिवेदी, कमलेश पटेल-दाजी, डॉ चिन्मय पंड्या, साइमन बोर्ग ओलिवियर, रिबका ब्लैंक हे सर्व सहभागी होणार आहेत. 'बिईंग योगा' या वर्चुअल वेलनेस फेस्टिव्हल हा भारतातील पहिला वर्चुअल वेलनेस फेस्टिव्हल असणार आहे. ईरा योग वेलनेसद्वारा संचालित आणि संस्कृति मंत्रालयद्वारे आयोजित हा फेस्टिव्हल 2 आणि 3 मे रोजी ऑनलाईन होणार आहे.या फिटनेस फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्याबाबत अभिनेता राहूल बोस खूप उत्सुक आहे. या लॉक डाऊन मध्ये तो त्याचे फिटनेस हॅक्स शेअर करण्यासाठी फार उत्सुक आहे. तो म्हणाला, 'या फिटनेस फेस्टिव्हलच्या माध्यमातून खरोखरच मी माझं लॉकडाउन सीक्रेट वेलनेस हैक सर्वांसोबत शेअर करण्यासाठी खूपच उत्सुक आहे.' याशिवाय टेनिसपटू महेश भूपति योगा आणि फिटनेसचे महत्व सांगताना म्हणाला की, ' मी फिट राहण्यासाठी. नियमित पणे व्यायाम करतो. या लॉकडाऊन मध्ये मिळणाऱ्या वेळेचा मी सदुपयोग करत आहे. माझं फिटनेस वेळापत्रक कसं असतं हे या फिटनेस फेस्टिव्हलमधून सर्वांपर्यंत पोहचवण्यासाठी उत्सुक आहे.' लॉकडाऊनमध्ये होणारा हा पहिलाच फिटनेस फेस्टिव्हल होणार आहे. actor rahul bose will participate in the online fitness festival

