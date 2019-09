Happy BirthDay : अभिनेता राजकुमार राव झाला 35 वर्षांचा!

मुंबई : प्रत्येक चित्रपटामधून आपली एक वेगळी जागा निर्माण करणाऱ्या ब़ॉलिवूडचा अभिनेता राजकुमार राव याचा आज वाढदिवस. बॉलिवूडमध्ये 10 वर्षे पूर्ण केलेला राजकुमार आज 35 वर्षांचा झाला आहे. 'सकाळ' टीमकडून त्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सुरुवातीच्या काळात छोट्या भूमिकांमधून त्याने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्याला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला तो 2010 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'लव सेक्स और धोका' या चित्रपटामध्ये. या चित्रपटासाठी त्य़ाला 11,000 रुपयांचं मानधन मिळलं होतं. या त्यानंतर अभिनयाच्या वेगळ्या शैलीने सर्वांची मने जिंकली आणि अनेक भूमिका साकारल्या.

दिल्लीमध्ये शिक्षण घेत असताना तो नाटकांमध्ये काम करत असे. त्यानंतर तो पुण्यातील 'फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन ऑफ इंडिया' मध्ये अभिनयाचं प्रशिक्षण घेण्यास आला. त्याचं मूळ नाव राजकुमार यादव असं होतं. सतत मिळणाऱ्या अपयशामुळे त्याला नावात बदल करण्याचा सल्ला त्याच्या आईनेच दिल्याचे सांगितले जाते.

नुकताच त्याचा 'जजमेंटल है क्या' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. याशिवाय स्त्री, शादी मे जरुर आना, बरेली की बर्फी, क्वीन, बेहेन होगी तेरी, काई पो छे या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये तो प्रमुख भूमिकेत दिसून आला. आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्त बॉलिवूडच्या तारकांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्याला शुभेच्छा दिल्या.

Happie bday raaaj! Ur always going to b special to me! Ur in my duaas ! May u get all u want ! Ur hardworking n deserving ! @RajkummarRao pic.twitter.com/kbOiFw97Mw

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) August 31, 2019