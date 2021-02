250 कोटींचा किंग खानचा नवा चित्रपट, सातव्यांदा करणार डबल रोल

मुंबई - यशराज बॅनर आणि स्पाई युनिव्हर्सचा प्रसिध्द चित्रपट पठाण हा आगामी काळात प्रदर्शित होणार आहे. त्याच्यानंतर शाहरुख खान दिग्दर्शक एटलीचा पुढील चित्रपट साईन करणार असून त्याचे चित्रिकरणही करणार आहे. हा तोच चित्रपट आहे ज्यात अभिनेता सिध्दार्थ मल्होत्राला डबल रोल करायचा होता. मात्र तो रोल शाहरुख करणार आहे. ज्यावर सिध्दार्थचा वेगळा मुव्ही तयार करणार आहे. शाहरुखची रेड चिली कंपनी आणि इतर मोठ्या कंपन्याशी याबाबत चर्चा सुरु आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शाहरुख खानने दक्षिण भारतीय सिनेमाचे प्रसिध्द दिग्दर्शक एटलीच्या या चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्याच त्यांचा डबल रोल आहे. अशाच प्रकारचा एक चित्रपट यापूर्वी थाडम हा दक्षिण भारतात प्रदर्शित झाला होता. ज्यात मुख्य भूमिकेत अरुण विजय होता. पोलिसांनी केलेल्या तपासात असे कळते की, आरोपीचा चेहराही मरणा-यासारखाच आहे अशावेळी ती कथा वेगळा टर्न घेते. ते पाहण्यासारखे आहे. एटलीचा हा चित्रपट त्याच्यातील कथा नेमकी काय आहे. याचा खुलासा अजूनपर्यत काही झालेला नाही. मात्र या चित्रपटात शाहरुख डबल रोलच्या भूमिकेत दिसणार आहे ही बातमी पक्की आहे. दिग्दर्शकाचे पूर्ण नाव एटली अरुण कुमार असे आहे. त्यांनी प्रसिध्द दिग्दर्शक एस शंकर यांच्याकडून दिग्दर्शनाचे घडे गिरवले आहेत. त्यांनी रोबोट आणि ननबन (हा थ्री इडियटसचा रिमेक होता) या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे. स्वतंत्र दिग्दर्शक म्हणून एटली यांनी ज्यावेळी कामाला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी सहा वर्षात 4 हिट चित्रपट दिले. राजारानी, थेरी, मरसल, आणि बिजली या त्यांच्या चित्रपटांना मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. त्यांचे चित्रपट पाहिल्यावर शाहरुखने त्यांना भेटायला बोलावले होते. ए़टली यांचे काम पाहून शाहरुख प्रभावित झाला होता. त्यानं त्यावेळी त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शाहरुख आणि एटली यांच्यात चर्चा झाली. ती बराचवेळ चालली होती. आता ती फायनल झाली आहे. सध्या हा चित्रपट तयार करण्यासाठी भारतातील एका महत्वाच्या कंपनीनं पुढाकार घेतला आहे. या चित्रपटाचे बजेट 250 कोटी रुपयांचे आहे. आता त्याची अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे. एटली यांनी शाहरुख सोबत चित्रपट बनवताना आपल्याला आनंद होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

Web Title: actor shahrukh khan to play double role in Attlee Kumar next directorial movie