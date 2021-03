'जर सगळे विषय एक शिक्षक शिकवू शकत नसेल तर मग...'

मुंबई - भारतातल्या शिक्षण पध्दतीची महती त्यावेळी जगभरात पसरली होती. जगभरातून भारतात शिकण्यासाठी विद्यार्थी येत असत. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. भारतातून बाहेरच्या देशांमध्ये शिकण्यासाठी जाणा-यांची संख्या मोठी असल्याचे दिसून आले आहे. अशावेळी सध्याच्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील काही बदलांबाबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहे. त्यात केवळ शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती नाहीत तर मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींनीही परखड प्रतिक्रिया सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला दिल्या आहेत. सध्या बिग बॉस च्या 13 व्या सीझनमधील विजेता अभिनेता सिध्दार्थ शुक्लानं शिक्षकांच्या शिकवण्याबद्दल एक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे.

सिध्दार्थ हा सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असणारा अभिनेता आहे. त्याचा फॅन फॉलोअर्सही मोठा आहे. इंस्टा आणि व्टिटरवर फोटो शेअर करण्यात सिध्दार्थ हा नेहमी आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. आताही त्यानं बदलत्या शिक्षण पध्दतीवर एक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानं अशाप्रकारचं वक्तव्य का केलं आहे असा प्रश्नही त्याला अनेकांना विचारला आहे. मात्र आपण व्यक्त केलेले विचार हे आपले असून त्याबाबत आपण ठाम असल्याची भूमिका सिध्दार्थनं घेतली आहे. शिक्षणपध्दतीवर काही प्रश्न सिध्दार्थंनं उपस्थित केले आहेत. तो काय म्हणाला हे पाहूया.

A thought that usually crossed my mind when I was in school .......if a single teacher cannot teach all the subjects... then how can you expect a single student to learn all the subjects.....? /p>— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) March 20, 2021