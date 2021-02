मालदीवच्या किनारी 'आलिया'; बिकीनी फोटोशुट,13 लाखांपेक्षा जास्त हिटस

मुंबई - प्रसिध्द अभिनेत्री आलिया भट्ट तिच्या बिकिनी फोटोशुटमुळे चांगलीच चर्चेत आली आहे. ती आपल्या काही मित्रांसमवेत सुट्टीसाठी मालदीवला गेली आहे. तिचे ते फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. त्याला चाहत्यांची चांगली पसंती मिळत आहे. अलियाचा बिकीनीतील अंदाज पाहून तिच्या त्या फोटोंना 13 लाखांपेक्षा अधिक हिटस मिळाले आहेत. * अलिया बराच काळ चित्रिकरणात व्यस्त असल्यानं तिला थोड्या ब्रेकची गरज होती. सततच्या कामाचा ताण हलका करण्यासाठी कुठे फिरायला जावे असा विचार ती करत होती. दरम्यानच्या काळात तिची तब्येतही खराब झाली होती. त्यामुळे आता काही झालं तरी थोडा ब्रेक घ्यायचा असा विचार तिनं केला होता. * अलियानं कामाच्या ताणातून मुक्त होण्यासाठी एक प्लॅन तयार केला. आणि ती मालदीवला गेली. तिच्या जोडीला आकांक्षा रंजन कपूरही होती. आलियाची बहीण शाहिन भट्टही यावेळी त्यांच्याबरोबर होती. * मालदीवच्या निळ्याशार समुद्रकिनारी आकांक्षा सुट्टी एन्जॉय करताना दिसत आहे. तिच्या त्या फोटोंना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी मिळत आहे. * आलियानं मालदीवच्या किना-यावरील काही फोटो शेयर केले आहेत. त्या फोटोमध्ये तिनं चष्मा लावला आहे. आणि कलरफुल बिकीनीमध्ये दिसत आहे. फोटोला कॅप्शन देताना तिनं म्हटले आहे की, ''Blue Seas And a Pisces'' आलियाला समुद्र किनारे फार आवडतात. * आकांक्षा ही आलियाची बेस्ट फ्रेंड आहे. आकांक्षानं आलियाच्या बरोबर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर केली आहे. त्यात दोघींनीही क्युट पोज दिल्या आहेत. * त्या दोघींबरोबर आलियाची मोठी बहिण शाहिनही दिसते आहे. शाहिनंही काही छान फोटो सोशल मीडियावर शेयर केले आहेत. आकांक्षाची बहिण अनुषा रंजनही त्यासगळ्यांसोबत मालदीवला आहे. हा फोटो अनुषानं शेयर केला आहे. * यापूर्वी आलियाच्या बहिणीनं असे लिहिले होते की, आम्ही दोन्ही बहिणी डिनर डेटवर निघालो आहोत. मात्र नव्यानं प्रसिध्द झालेल्या आलियाच्या फोटोंमुळे त्य़ा दोन्ही बहिणी मुंबईत नसल्याचे दिसून आले आहे. * आलियाशिवाय आकांक्षानंही बिकीनी फोटो शुट केला आहे. तो सोशल मीडियावर व्हायरलही केला आहे. डेकवर एक यलो रंगाचा बिकीनी सुट घालून आकांक्षानं फोटो काढले आहेत.

Web Title: actress alia Bhatt heads to Maldives with shaheen Bhatt and Akanksha Ranjan Kapoor