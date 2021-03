अमृता रावचा 'वीर' पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर; फोटो व्हायरल

मुंबई - बॉलीवू़डमध्ये सेलिब्रेटींच्या मुलांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होणे हे आता फारसे काही नाविन्यपूर्ण राहिले नाही. प्रसिध्द अभिनेता सैफ अली खान आणि अभिनेत्री करिना कपूर यांच्या तैमुरचे फोटो जसे व्हायरल लागले तेव्हापासून त्याकडे एका वेगळ्या दृष्टीनं पाहिले जाऊ लागले. आता प्रसिध्द अभिनेत्री अमृता रावच्या तान्हुल्याचे गोड फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. त्या फोटोंना तिच्या चाहत्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी मिळाली आहे. अमृताच्या मुलाच्या फोटोंना नेटक-यांची पसंती मिळत आहे. सध्या अमृता बॉलीवूडपासून लांब आहे. तिनं आपला पूर्ण वेळ कुटूंबासाठी द्यायचे ठरवले आहे. अमृता आणि आरजे अनमोल हे 2020 मध्ये विवाहबध्द झाले होते. गेल्या वर्षी 1 नोव्हेंबरला तिनं वीरला जन्म दिला. त्यावेळेपासून त्यांनी आपल्या मुलाचा फोटो सोशल मीडियापासून दूर ठेवला होता. आता तिनं पहिल्यांदाच वीरचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. अनमोलनं व्टिटटरवर वीरचे काही फोटो शेअर केले आहेत. त्याला चाहत्यांक़डून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. त्या फोटोच्या फ्रेममध्ये तिघेजण दिसत असून त्याला चाहत्यांनी लाईक्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या कमेंट दिल्या आहेत. वीरच्या जन्मानंतर चार महिन्यांनी त्याचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्या फोटोमध्ये वीर कमालीचा गोड दिसतो आहे. त्याच्या फोटोला चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात कमेंट दिल्या आहेत. त्या फोटोला अनमोलनं कॅप्शन दिलं आहे. त्यात तो म्हणतो की, आमचं जग आमचा आनंद...वीर. फॅन्सला तो फ़ोटो कमालीचा आवडला आहे. त्यामुळे तो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यापूर्वी अमृतानं आपल्या इंस्टाच्या अकाऊंटवरुनही वीरचे फोटो व्हायरल केले होते. त्यात केवळ वीरचा हातच दिसत होता. त्यावेळी तो फोटो व्हायरल केल्यानंतर अमृतानं लिहिलं होतं की, हॅलो वर्ल्ड, तुम्हा सगळ्यांना आमच्या वीरला भेटून आनंद होईल. त्याला तुम्हा सगळ्यांचा आशीर्वाद हवा आहे. त्यावेळी वीरचा हात अमृता आणि अनमोलच्या हातात असल्याचे दिसून आले होते. त्यालाही नेटक-यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.



