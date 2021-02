नाद खुळा; वर्क आऊट करताना मलायकाचे कडक फोटो

मुंबई -बॉलीवूडची प्रसिध्द अभिनेत्री आणि डान्सर म्हणून मलायकाचे नाव घ्यावे लागेल. ती तिच्या चित्रपटांसाठी नव्हे तर त्या बाहेरील गोष्टींसाठी लोकप्रिय आहे. तिच्याकडे पाहिल्यावर तिनं चाळीशी पार केली असेल कुणी म्हणणार नाही. मलायका सोशल मीडियावर तिचे वर्कआऊट करतानाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्याला मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स आणि कमेंटस मिळाल्या आहेत. मलायका तिच्या डाएट आणि वर्क आऊटसाठी फार प्रसिध्द आहे. त्याबाबत ती कमालीची दक्ष असल्याचेही दिसून आले आहे. बॉलीवूडमधील लोकप्रिय डान्सरच्या यादीत मलायकाच्या नावाचा समावेश करावा लागेल. याचे कारण म्हणजे ती त्यासाठी घेत असलेली मेहनत. एखादे गाणं आपल्या शैलीनं लोकप्रिय करण्यासाठी मलायकाची मेहनत कौतूकास्पद आहे. मलायका एक बोल्ड अभिनेत्री आहे. तिच्या वाट्याला फारसे चित्रपट आले नाही. मात्र नृत्यातून तिनं आपली ओळख निर्माण केली आहे. तिनं आपल्या पर्सनल लाईफबद्ल काही लपवून ठेवलेलं नाही. चाहत्यांना त्याविषयी खुल्या मनानं तिनं सर्व काही सांगितले आहे. गेल्या काही काळापासून मलायका ही अर्जुन कपूला डेट करत आहे. त्यांच्या जोडीवरुनही मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. तिनं आपल्या नात्याविषयी जाहीरपणे सांगितले आहे. मलायका अनेक गोष्टी सोशल मीडियावर शेयर करते. वर्क आऊट करतानाचे फोटो, योगाचे फोटो ती शेयर करुन चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. तिचे नुकतेच व्हायरल झालेले फोटोशुट सर्वांच्या आकर्षणाचा विषय बनले आहे. सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे त्यात मलायकानं जीमच्या आतील व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यात ती किती मेहनत घेत आहे हे पाहता येते. वर्क आऊटवरुन ती कमालीची सिरीयस असल्याचे यापूर्वी तिनं दाखवून दिले आहे. तिच्या योगाच्या व्हिडिओला मिळणारा प्रतिसाद लाखोच्या घरात आहे. मलायका आपल्या खान पानाबद्दलही कमालीची जागरुक असते. त्याविषयीही ती सोशल मीडियावर काही ना काही पोस्ट करत असते. सध्या तिच्या एका पार्टीटी जोरदार चर्चा आहे. त्यात ती अर्जुन कपूरबरोबर दिसली होती. ज्यावेळी मलायका अरोरा वर्क आऊट करुन जीम बाहेर पडली त्यावेळी बाहेर मोठ्या प्रमाणात फोटोग्राफर्स हजर होते. त्यावेळी त्यांना मलायकाची छबी टिपता आली.

